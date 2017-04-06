黄国昌告洪秀柱 国民党：自曝其短

（联合早报网讯）台湾时代力量立法委员黄国昌今天控告中国国民党主席洪秀柱涉嫌诽谤罪。国民党表示，深表遗憾，黄国昌的提告完全是自曝其短，国民党绝对会正面迎战，呼吁黄国昌不要玩火自焚。

台湾联合新闻网报道，国民党文传会副主委胡文琦今天表示，对黄国昌提告深表遗憾，也呼吁黄国昌好自为之，从时代力量立委在国会的表现看来，不论是日本核食进口或毒品除罪化等议题，该党的态度都是暧昧不明，完全配合民进党的政治操作，国民党呼吁时代力量不要企图藉提告模糊焦点。

胡文琦表示，时代力量立委林昶佐先前呼吁在护照上贴台湾国贴纸，结果自己却虚晃一招不敢贴；在审查一例一休恶法时，被媒体拍到“集体打假球”，群坐地上滑手机，拿着新台币7000、8000万政党补助费的政党，如此的在野党表现是否称职，社会上也自有公评。

对于黄国昌表示会把所谓控告所得的钱捐为公益，胡文琦呼吁，其实习惯“假哭”的黄国昌，不用等到诉讼结束，时代力量的不称职表现，所拿的政党补助款早就该以公益捐出。

胡文琦说，现在民间正如火如荼进行罢免黄国昌的行动，黄国昌此时的提告完全是自曝其短，国民党绝对会正面迎战，呼吁黄国昌不要玩火自焚，应该停止配合民进党政府的大绿、小绿政治操作，展现真正在野党应有的监督制衡作为。

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