秦枫：“啃硬骨头”的习特初会

身在佛罗里达西棕榈滩温宜的气候里，我的确没想到“习特会”如此之快。主要是没想到中国这么迫切想见。不过，从国家利益角度考虑，需要会面是合理的。

这不是面子问题，特朗普就职两个多月在白宫已经见过了英、德、日等国家领导人，普京也正在急切地找机会见面。美国的世界地位毋庸置疑，所以，作为国家领导人无所谓对特朗普个人的好恶，既然代表国家，为了国家利益就需要去见美国的代表。



中国为什么急需这次会面？

自从特朗普就职以来的不到三个月时间里，涉及中国重大关切的问题不说急剧下降，也是恶化了。首当其冲是朝鲜半岛局势，以及今年中共十九大政治换届，都非常需要外部环境的稳定。

如果贸易战开打，那将给中国内部经济形势雪上加霜的重创，中国今年面对新增1300万大学生毕业生的就业压力问题，如果内部局势动荡，必将对十九大的重大人事变动极为不利。因此，中国需要没有突发状况的外部环境，这最需要美国不找茬，更不能让台湾钻了空子。

特朗普也相当知道中国的窘境，这是他的筹码，政治讹诈也不是没有可能。其实从12月初跟蔡英文通话之后，又在推特发表批评中国的言论，就可见特朗普很知道见面之前他该干什么。不过，话也说回来，依靠社交网络就把各国领导人搞得浑身不舒服，要求面谈，并做出让步，这成本也太低了吧，对方也是有战略定力的。

记得2013年,刚刚担任国家主席的习近平与时任美国总统奥巴马进行了第一次轻松会晤的尝试，在加州的阳光庄园。那天气温高达42度，我基本就像烤熟了的虾，暴晒在那片高尔夫球场见证两人不打领带，身着衬衣的样子。当年，中国外长、驻美大使都是新任，所以中方新任团队与美方团队的直接接触很必要。但庄园会晤后，菲律宾单方面提起的南中国海仲裁案就被正式提交，中国当年年底建立了东海识别区等等。

尽管之后有奥巴马来中南海的瀛台夜话，以及多次的双边会晤，但是中美关系并没有太多和风细雨。习奥私交可以说基本没有建立起来，双方没有因为这些费尽心思，寓意深远的非正常方式会晤而增进私人感情。

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同理，对于不到24小时的海湖庄园习特会的期待，也不要不切实际。无论特朗普示强还是示弱还是示好，都不要有过多夸张表述。美方新团队需要与中方合作伙伴们接触一下，双方认认脸，来个初步印象。但不会交底。

尽管中国官方媒体刻意降低朝鲜问题在这次会晤中的份量，又高调报道中朝直航开通等“烟雾弹”，但我还是向随行主管美国事务的中方副部级官员了解到会谈涉及朝鲜内容的大概。

外交部副部长郑泽光没有具体回应我有关朝鲜在近期若进行第六次核试之后，中美处理方式有否共识的问题，但是他说：“双方都很关注朝核问题，中国希望美国积极想办法，寻找各种机会，找到兼顾各方的办法。希望各方积极响应中方推动复谈的努力，争取早日把半岛核问题重新纳入可持续，不可逆，有实效的对话进程。”

兼顾各方，就是也包括了朝鲜这一方，不能允许单方面武力灭朝，这和社会舆论广泛传播的中国默许武力解决朝核问题说法并不一致。武力摧毁朝鲜之前，非理性的金正恩会否自行破坏核设施造成严重泄漏，这些都是需要评估的，必须极度谨慎行事；除非天降神兵，先控制了核设施，这是中国方面的考虑。

朝核问题已经20多年了，联合国早在1994年就对朝鲜进行核项目调查。如今朝鲜的核技术取得了切实的进步。据说根据卫星显示的数据分析，第六次将会比第五次的威力大十倍。中国停止从朝鲜进口煤炭，恐怕就是对美国的一个重大让步，所以这次会谈也会需要美方做出一些承诺，来回报中国。

这次的会谈，习近平将有机会啃一啃特朗普这块“硬骨头”了。而朝鲜将会做出什么举动做回应，则是让各方忐忑的后续变化。

（作者是中国资深媒体人）

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