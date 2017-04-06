公安局长：泸县死亡初中生事件 “没人跟我打任何招呼”

（联合早报网讯）四川泸县初中生死亡事件发生后的第六天，泸州市政府在今天（6日）下午召开新闻通气会，该市副市长兼公安局局长何绍朋在会上透露，尸检工作正在有序进行当中，死者胸腔、腹腔已经打开，脾脏、肝脏都有破裂伤，尸检工作人员对死者胃内容进行了提取，用于检验。死者家属也请了第三方专家和律师在现场见证。

4月1日，四川泸县一名中学生被发现死在学校宿舍楼外。官方通报称，男生死于坠楼，并排除他杀，但死者母亲质疑官方说法。另有网络传言称，男生因不肯向学校恶霸缴付保护费而被殴打致死，事件引起当地民众不满，并一度爆发警民冲突。这起命案在短短两三天内，在中国网络引起舆论普遍关注。

中新网报道，何绍朋说，我以副市长兼公安局长的身份保证，绝对依法、公正调查。相关调查是在我的组织、指挥、监督下进行的，不会隐瞒任何真实情况，绝对没有任何私人情形在里面。

何绍朋说，我老家离这里300多公里，来泸州当公安局局长才四个多月，在这里无亲无故，也没有任何人为这个事情跟我打任何招呼。

何绍朋还介绍了事发后公安机关采取的相关措施。他说，事发后，围观看热闹的群众很多，加上街道非常狭窄，几度被人群封死，为了维护秩序，警方采取了几种措施：交通管制，在远端进行分流，让车辆绕道行驶；为了防止打砸抢烧事件的发生，一些别有用心的人可能从中制造混乱，特别进行了风控，这是为了保护群众、保护国家财产安全；现场对个别制造打砸的人员，进行了强制性的带离，大部分人经过教育承认错误后释放，有三名事后被拘留。

针对网上的传言，何绍朋表示，在处置过程中，公安机关绝对没有抓死者家人。

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