董明珠再度增持珠海银隆 变身第二大股东

（联合早报网讯）珠海市工商局最新公布的登记信息显示：珠海银隆新能源有限公司（简称珠海银隆）截止至今年3月31日的24家股东中，董明珠个人持股比例上升至17.46%，为第二大股东。 第一大股东是持股25.98%的广东银通投资控股集团有限公司。

广东银通投资控股集团有限公司的惟一股东是珠海银隆董事长魏银仓。

据新浪财经报道，今年2月，格力电器披露与珠海银隆200亿（人民币，下同）相互采购设备的关联交易时，曾公告披露，董明珠对银隆的持股比例已经上升到了10%。显然，短短一个多月这段时间，董明珠又对珠海银隆进行了增资。

即便是按去年12月的增资估值来粗略估算，董明珠持有17.46%的珠海银隆股份估值也已超过20亿元。而董明珠个人目前在格力电器的持股市值也只有14亿元。

去年11月，格力电器收购珠海银隆的计划正式告吹后，董明珠在一个月后的一场论坛上正式宣布以个人身份投资珠海银隆。

董明珠当时称，她决定投资珠海银隆，不是因为（投资珠海银隆可以）盈利、牟利，她是“希望支持这个产业（新能源汽车）快速地发展”。董明珠表示，她愿意拿她所有的资产投入到珠海银隆里。

在最新更新的工商信息中，原持股7.46%的北京燕赵汇金，已经从珠海银隆的股东名单中悄然消失，而董明珠持股又正好增持了7.46%。有分析认为，可能是燕赵汇金把自己的股份转让给了董明珠。

另外，珠海银隆控股股东广东银通投资控股集团有限公司从之前持股16.35%，增至25.98%；原第三、第四大股东华融致诚和东方邦信都不在新股东名单中；万达和京东的股份保持不变。珠海银隆股东数量从26家变成了24家。

董明珠身兼格力电器董事长、总裁职位，同时又是珠海银隆第二大股东。加上格力电器之前与珠海银隆签署了200亿关联交易协议，因此格力电器和珠海银隆的关系变得更为密切。

根据格力电器之前披露的信息：珠海银隆2017年新能源汽车的产销量将在2016年基础上继续实现大幅增长，目标为实现3万辆左右新能源车辆的销售，实现营业收入300亿元左右。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅