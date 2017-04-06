高层智囊：中国政府将在雄安试点房地产改革 直接参与开发

河北雄安新区宣布成立后有大批房地产中介和公众涌入炒房，导致当地房价翻涨。中共河北省委书记赵克志警告，雄安新区“不是炒房淘金的地方”，当局将严禁大规模开发房地产。

京津冀高层智囊专家则透露，中国政府将在雄安试点新的房地产改革，并可能借鉴新加坡的模式，部分土地由政府直接管理和建设，推出公租房让年轻创业者有房可住。

中国官方是在本月1日宣布成立雄安新区。河北省委书记赵克志昨天接受官方通讯社新华社专访时说，雄安新区的定位是体制机制创新的高地，以及高端高新产业的集聚地，“不是大搞房地产开发，更不是炒房淘金的地方”。

赵克志表示，当局将加强规划、土地和房地产管控，严禁大规模开发房地产，严肃查处房地产黑中介、炒房团、投机开发商活动，整顿房地产市场和中介机构，切实管住新区及周边地区的房价地价。

中共政治局常委、中国国务院副总理张高丽今天主持京津冀协同发展工作推进会议时也要求合理把握开发节奏，严禁违规建设，严控周边规划，严控入区产业，严控周边人口，严控周边房价，严加防范炒地炒房投机行为，为新区规划建设创造良好环境。

他说：“要以对人民高度负责的态度，精心策划、科学有序、稳扎稳打，一步一个脚印，一茬接着一茬干，经得起历史检验，向党中央交上一份满意答卷。”

有分析认为，若新区产业还未落地房价就提前飙涨，可能导致产业落地困难，影响新区的发展。因此地方政府此轮调控政策非常必要和及时，将能抑制投机需求，避免雄安再走环北京周围房地产过热的不规范老路。

不过也有人提出，当局不可能无限期冻结房地产交易，一旦重新开放，必将掀起新一轮炒房热潮。

对此，京津冀协同发展专家咨询委员会副组长邬贺铨昨天做客《人民日报》旗下移动直播平台“人民直播”时暗示，政府可能直接参与新区的楼市开发，以将房价控制在合理的水平。

邬贺铨说，雄安希望吸引投资者和创新创业者，但如果房价过快上涨，雄安今后的开发成本也会更高，这不利于吸引投资创业者和新区的发展。

因此，当局希望能找出一条既能发展房地产又能控制房价，保证更多人有房住的改革新道路。

他说：“房地产除了传统的模式，实际上还有很多思路。比如像新加坡，有些土地是政府直接管理、直接建设，再通过廉租房、公租房让需要住房的人来住。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进接受《联合早报》访问时说，虽然房企没有直接进行土地开发的权力，但不排除房企仍可以参与其中，只不过土地的产权不在房企手上。

除了公租房，邬贺铨也表示，可以让“真正需要落户的来买房，按落户的标准来买”。

他说，政府未来将在河北进行户籍改革、医疗改革、教育引进、创业优惠等措施，提高雄安新区户籍的含金量，吸引更多投资者选择雄安新区。

另一方面，《北京青年报》报道，雄县民政局婚姻登记处今早全面暂停婚姻登记办理，原因是“网络系统升级”，引起网民热议，婚姻登记是否成了房产调控的最新切入点。

不过财新网引述民政局工作人员说，系统升级已完成，婚姻登记恢复正常办理。中原地产分析师张大伟认为，婚姻登记是公民合法权利，当地政府已冻结房产过户，通过假结婚入户买房没有意义，当局不可能通过暂停婚姻登记来抑制炒房。（林子恒北京报道）

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