前国安局长蔡得胜：去蒋化让台湾陷入困境

（联合早报网讯）前国安局长蔡得胜昨天参加“蒋公逝世纪念日”座谈会时表示，民进党政府的“去蒋化”，深层涵义是想割裂台湾与中国大陆的关系，目前台湾最大风险就是割裂一中，若真的“去蒋化”，会让台湾陷入困境。

据中评网报道，蔡得胜在会中发言表示，历史人物有功有过是一种常态，尤其是复杂历史问题。但现在台湾社会充满矫情，完全归责给一个人并不公平，评断一个人的功过，不能事后诸葛，要衡量内外情境及事后对国家影响。如果连自己都觉得做不好，那就无法去评断历史。

蔡得胜说，以二二八为例，到今天为止，真正的历史都没法搞清楚，但大家对自己有利就相信，对自己不利就批斗，这有何公平正义？历史的伤痛是否要恶斗下去？台湾这几年内耗就是血淋淋教训，应该要向前走才有希望。

蔡得胜表示，对蒋中正的评价，很多有心人用割裂史实做法，蒋剿匪抗战对国家民族贡献都避而不谈，却都集中在二二八事件，这合乎史实公平正义吗？

蔡得胜认为，蒋中正最大的贡献是守住台湾，免受文化大革命灾难。另外也建设台湾，制定三七五减租，实施九年国教、实行地方自治。但台湾对历史人物採取全盘否定态度，这比中国大陆还不民主！

蔡得胜强调，民进党政府要“去蒋化”，其深层涵义是想割裂台湾与中国大陆的关系，而台湾最大风险就是割裂一中。“去蒋化”所面临的困境，将更胜于今天。

蔡得胜说，过去台湾六位领导人，都有功于这块地方。但对这六人评价，不能只要对自己政党有利的就无限包容，不利的就进行污蔑，这不合理，这也是台湾今天最悲哀的。

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