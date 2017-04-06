中国持续调整省级地方大员 多“50后带60后”党政搭配

中国近日持续调整省级地方大员，其中中共深圳市委原书记许勤出任河北省长备受瞩目，事缘河北省刚拿下被高层定为“千年大计”的雄安新区这个超级大单，高层接下来显然希望在发展雄安新区上借助许勤在深圳特区工作多年的经验。

这轮省长变动除了河北，也涉及甘肃、海南。甘肃政府官网显示，新任中共甘肃省委副书记唐仁健已担任省政府党组书记，表明他将出任甘肃省长。同时，教育部原副部长沈晓明将出任海南省长。但谁将接任人口大省山东的省长位置仍不明朗。

过去一周，林铎、张庆伟、刘家义和刘赐贵分别出任中共甘肃、黑龙江、山东、海南省委书记。这四位省委书记都是“50后”（1950年代出生），而唐仁健、许勤和沈晓明三位新省长都是“60后”（1960年代出生）。

坊间消息称，现任国家发改委副主任连维良、山东省委副书记龚正是山东省长的热门人选。连维良和龚正都是“60后”。

分析人士认为，中共高层在新一轮省级大员调整中采取“50后带60后”的党政搭配模式，显示高层有意形成年龄梯队。目前，中共正部级官员任职的年龄上限仍是65周岁。未来几年，“60后”将成为省部级高官的主力。

在这轮省长变动中，56岁的许勤出任河北省长十分引人瞩目。许勤曾任国家发改委高新技术产业司司长，又主政深圳近七年，如今显然重任在肩。高层希望他能借助深圳特区经验，落实开发雄安新区的战略意图。

由于河北省委书记赵克志明年将到龄退居二线，许勤将是接替赵克志的有力人选。当然，许勤未来仕途如何，将在很大程度上取决于雄安新区的进展。

唐仁健今年55岁，大学毕业后长期在农业部和中央财经领导小组办公室（中央财办）工作，主要承担农村政策调研任务。2013年6月，唐仁健出任中央财办副主任、中央农村工作领导小组办公室（中央农办）副主任，2014年任广西壮族自治区政府副主席，2015年任常务副主席。

2016年6月，唐仁健回京担任中央农村工作领导小组副组长、中央财办副主任、中央农办主任，成为正部级大员。他主要协助主管农业的副总理汪洋工作，同时接受中央财办主任刘鹤的直接领导。

沈晓明今年54岁，出身医学专业，曾任上海交通大学常务副校长、上海市教委主任，2008年担任上海市副市长，后以上海市委常委身份任浦东新区区委书记。去年9月，沈晓明刚出任教育部副部长，不到半年又调任海南省长，升为正部级。

另外，上月刚从中共西藏党委副书记调任四川省委副书记的邓小刚也是这轮人事调整中的一个亮点。邓小刚今年50岁，曾担任北京市通州区区长，2005年到西藏工作。

邓小刚在边远的西藏一干就是12年，担任过诸多领导职务，包括自治区主席助理，自治区政府副主席，自治区党委秘书长，自治区党委政法委书记，自治区维稳指挥部总指挥，自治区政府常务副主席，自治区党委副书记等等。

由于中共高层经常强调要从基层和边远地区提拔干部，邓小刚的西藏经历和年龄优势使他在同辈官员中脱颖而出，成为中国政坛上的一颗新星。（于泽远北京报道）

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