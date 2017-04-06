最快半年后公投 金门盼建赌场振兴经济

继澎湖和马祖后，台湾另一离岛金门最快将在半年后举行博弈公投，但规范博弈特区的相关法案仍躺在立法院尚未过关，分析认为，金门即使与马祖一样公投通过，要落实赌场建设计划恐遥遥无期。

不过，提出公投连署的国民党籍金门县议员蔡春生认为，博弈公投的更大意义在于凸显金门当前的经济问题，倘若公投通过，民进党政府不得不正视人民的诉求。蔡也表示，计划到新加坡等地考察取经，引进合适的赌场管理办法，从而消除反对者的疑虑。

由蔡春生提案的公投题目是：“为振兴金门经济，开创金门的前途，您是否赞成设立国际度假区，并于其中开放5％观光博弈？”这项公投连署已跨过5178人的连署门槛，金门县选委会正在审查连署人名册，最快今年10月进行公投。

蔡春生向《联合早报》解释推动公投的原因时说：“我们金门先天不良，后天失调，又没有人要管我们，我们得自力更生。”他指出，排除被誉为金门“经济奇迹”的高粱酿造业，金门事实上产业基础薄弱，年轻人缺乏就业机会，人口外移现象相应异常显著。

根据金门县政府统计，当地设籍人口今年2月达13万5000多人，但常住人口相信仅不到一半。蔡春生说：“拟案的国际度假区不是整个都是博弈，只有5％，其他都是观光设施，目标就是带动整个周边产业，留住年轻人。我们不该故步自封。”

但作为极富争议性的课题，博弈公投连署过关的消息传出后，金门民间浮现反赌声浪。金门反赌场联盟表示，金门一旦沦为赌场，就无法再发展成吸引陆生的“大学岛”，加上大陆官方反赌，可能导致“小三通”受到波及。反赌场联盟发起人杨再平也批评，蔡春生的公投题目企图模糊开设赌场的焦点，有“欺骗老百姓”之嫌，要求选委会退回修改。

东华大学民族事务与发展学习教授施正锋接受《联合早报》访问时认为，离岛先后争取开辟博弈特区，显示“台湾的财源分配不公平”。他指出，博弈产业虽有助于地方税收，但居民对财团炒地皮，以及黑道、毒品和色情等不良因素流入的担心也不容忽视。

在金门之前，澎湖和马祖均曾针对观光博弈举行公投；澎湖两度在2009和2016年否决，马祖则在2012年以57％赞成票，成为同意设置博弈特区的离岛，但因规范博弈特区的专法《离岛观光赌场管理条例》仍卡在立法院，导致开发商暂歇此案。

另据《自由时报》报道，连署公投的法源《离岛建设条例》已被行政院退回交通部重新审查，也有立委提议删除该条例，公投成行与否也是未知数。（黄顺杰台北报道）

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