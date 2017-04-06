“史上最大尺度反腐剧”热播 学者：满足猎奇心理也体现中共自信

有“史上最大尺度反腐剧”之称的中国电视剧《人民的名义》目前在中国热播。受访学者认为，此剧除了满足观众的猎奇心理，并起到警示官员干部、凝聚社会群众反腐意识的宣教作用之外，也体现出中共对反腐成效的自信。

《人民的名义》由中国最高人民检察院影视中心、中共江苏省委宣传部、中央军委后勤保障部金盾影视中心等单位出品，基本上是官方作品，审查过程顺利。电视剧改编自“中国政治小说第一人”周梅森的小说，故事围绕检察官侯亮平的反贪行动和地方政治圈的明争暗斗。

该剧在中国清明节小长假之前的3月28日开播，一度高居收视榜首，全网播放量突破10亿。反腐题材新鲜是该剧大受欢迎的原因之一。北京外国语大学传媒学者乔木向《联合早报》指出，广电局在2004年限制反腐类电视剧的数量和播出时段，《人民的名义》应该是13年来首部大尺度反腐剧。中国电视剧市场近年主要被偶像剧、奇幻剧、宫廷剧、抗日剧占据。

该剧最吸睛的亮点是，大尺度、真实地反映政治黑暗面的剧情，一方面把曾经属于禁区的内容以情景再现的方式展露出来，满足了观众对贪腐内幕的猎奇，另一方面贪官狼狈落马痛哭求饶的画面，既让老百姓看了大快人心，又对官员起到警示作用。剧中正派角色对贪官振振有词的斥责，起到了政治宣教的作用。

例如，第一二集里把贪污所得钞票藏在豪宅冰箱、墙壁、被子下面的贪官赵德汉，就是以国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远为原型。曾有媒体报道，检察机关从魏鹏远家中搜出2亿余元人民币，五台点钞机连续14小时清点，一台被烧坏。在剧中，赵德汉发现纸包不住火后彻底崩溃，求饶时说“我是农民的儿子”，不少贪官在忏悔录中也是这么形容自己。检察官侯亮平怒斥：“你大把大把捞黑钱的时候，怎么没有想到自己是农民的儿子？中国农民那么倒霉，有你这么个坏儿子！”

剧情还包括官商勾结、权色交易、省委常委会的勾心斗角、黑社会和公安勾结强拆工厂等情节，尺度很大。北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水接受本报访问时说：“剧中情节和现实紧密结合，以前人们认为不可能搬上电视荧幕，现在都出来了。这体现中央、中国政府反腐败的信心和决心，现在不怕揭短亮丑，可以把现实问题赤裸裸展现在社会公众面前。”

乔木认为，民众观后可能可以感受到官方反腐的决心和力度，不过也可能会因为之前没察觉中国竟这么腐败而感到惊诧。他说：“光是文艺能反映的就这么可怕，那没有被反映或报道的黑幕不是更多？窥一斑而见全豹，有些民众看了电视剧后的结论可能是，中国腐败的程度比想象中更大。”

受访学者都认为，中共制作此剧的目的是反映十八大以来、过去四五年反腐的成果，通过文艺呈现方式进行政治宣传，并让反腐深入人心，凝聚社会对反腐的共识。

乔木进一步分析，当局在中共换届之年播出此剧，要发出的信号是反腐仍将在今秋十九大之后继续推进。中央正在深化监察体制改革，要整合反腐败机构，以便更有效、更法治化地进行反腐，并将在明年“两会”（全国人大与全国政协年会）期间成立国家监察委员会。

有分析认为，反腐是中共总书记习近平的政绩之一，此剧可起到在十九大之前巩固习近平威望的作用。（游润恬北京报道）

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