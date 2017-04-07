中国经济第一季度开局良好 机构预测增速或为6.8%

（联合早报网讯）中国国家统计局将于本月中旬发布最新的国民经济运行数据。多位分析师预测，2017年一季度中国经济实现了良好开局，积极因素明显增多，回暖信号增强，国内生产总值（GDP）增速或为6.8%。专家表示，目前不确定因素依然存在，经济运行仍有下行压力，但稳中向好的格局在二季度会得以延续。

据经济参考报报道，多家分析机构对2017年一季度经济运行形势持有乐观态度。中国银行国际金融研究所日前发布的《2017年二季度经济金融展望报告》分析称，2017年一季度，中国经济积极因素明显增多，增长动能由“单引擎”向“双引擎”（新动能和传统动能）转变，景气周期继续上升。

“供需两端回升带动生产加快，服务业发展势头向好，近期经济运行回暖信号增强，预计今年一季度经济增速为6.8%。”

交通银行首席经济学家连平分析，从具体分项指标来看，三大类投资都有上升，其中基础设施投资增速较快；一季度累计出口增速可能为4.5%，高于去年增速；一季度进口更可能达到20%的快速增长。需要注意的是，1-3月消费累计增速在9.6%左右，对经济拉动的作用或有所减弱。

据中国银行国际金融研究所分析，消费增速有所放缓主要与小排量汽车减半征收购置税政策减退、新能源汽车补贴减少和去年基数较高等因素有关。但与此同时，新兴消费和住房有关的消费保持了旺盛的增长势头，显示出在供给侧结构性改革的推进和创业创新发展的影响下，新产业新业态继续加快成长。

就此，经济学家马光远6日在2017新消费论坛上表示，因为新技术引发新产业、新业态、新模式，新兴消费增长速度超过40%，将会影响到5亿人左右。受此影响，到2020年，中国个人消费总规模有望达到5.6万亿美元，是2016年的1.75倍。

最新公布的一些经济数据也显示出了经济向好的信号。国家统计局的数据显示，3月制造业PMI升至近3年最高，非制造业商务活动指数也升至近3年的高点。中国物流信息中心分析师陈中涛表示，今年一季度制造业PMI指数平均为51.6%，高于去年同期2个百分点以上。主要分项指数均现明显回升，显示市场需求改善，生产活动恢复，企业整体向好，行业普遍回升，一季度经济运行积极变化明显，经济增速呈现回升势头，可望达到6.8%左右。

“3月高频数据显示国内经济延续当前良好势头，钢铁、焦化企业开工率提高，粗钢产量和电厂耗煤量环比增速保持稳定，华北、华东、东北地区水泥价格明显反弹。2月汽车销售数据已经明显回升，可以预计其对整体消费的冲击将逐步减弱。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩也预计，3月各项经济数据保持向上趋势，一季度经济增速保持稳定，GDP同比增长6.8%。

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