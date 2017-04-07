港医院护士出错 七旬男病人无端被输血

（联合早报网讯）香港玛嘉烈医院昨日公布一宗输错血液事件。一名护士原为一名63岁男病人输O+型血，但喉管有问题需更换，其后另一名护士接手预备新管后，却错误将喉管接驳至旁边另一名70岁但无需接受输血的AB型血男病人。

明报报道，院方指出，病人接受输血后约五分钟，第一名护士发现事件，即时停止输血，估计当时少于五毫升的O+型血液已输给病人。主诊医生即时为错误接受输血的病人检查，其维生指数正常，病人现时情况稳定。

事件发生于昨日（6日）上午约11时45分，原需输血的男病人患有末期肾衰竭，需接受腹膜透析治疗，他昨早因腹膜炎入住该院内科病房，由于出现贫血获安排输O型血。一名资深护师及一名注册护士为他核对资料后开始输血，但两分钟后注册护士发现盐水输注喉管内有约两厘米的气泡，需要暂停输血，当时血液尚未输送到病人体内。

此时，该名注册护士当时因需要为病房内其他病人派药，于是交由另一名注册护士，准备新的输血喉管。惟第二名注册护士接手预备新的喉管后，错误将喉管接驳至邻床另一名70岁患腹膜炎、但无需接受输血的AB+型血男病人。

该院称在事件发生后，已即时向家人交代经过及致以深切歉意，医生会继续密切监察该名病人情况，并会与家人保持沟通。而原先需要接受输血的男病人，事后亦获重新安排输血治疗，目前情况稳定。

院方指，非常关注事件，已透过早期事故通报系统呈报医管局，并会成立小组调查事件，八周内完成报告，亦已向有关护理人员作辅导，并提醒有关部门，加强监察及提醒前线员工必须严格遵守输血程序，包括核对病人身分，并于一个月内提供额外有关输血程序的培训予年资浅的前线护士，及要求加强督导，避免同类事件再次发生。

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