港府6.4亿港元预算办庆回归活动遭议员质疑

（联合早报网讯）香港回归20周年在即，香港政府准备使用6.4亿元（港元，下同，约1.16亿新元）用于举办超过300项本土及200项海外庆祝活动。经民联立法会议员张华峰及民主党立法会议员林卓廷今早接受香港电台访问，其间林卓廷质疑政府安排的不少庆祝活动与回归没有关系。

据明报报道，张华峰指回归20周年是一个非常值得普天同庆的大日子。林卓廷就认为回归20周年有活动庆祝回归无可厚非，但认为需要思考回归20年后能否落实一国两制、高度自治，及如何修补社会分化。

被问到预算超过六亿的庆回归活动是否值得，张华峰就认为数字适当，因为除了香港外，回归20年对大陆及国际都是大事，也可以借庆祝活动使社会和谐。林卓廷指如果活动可以使香港社会和谐，相关预算会值得，但指自己不如张华峰乐观。

林卓廷在节目上指过去不少使用公帑的活动并不用得其所，担心部分庆回归活动会有监管不足或“挂羊头卖狗肉”的问题。他指部分活动与庆回归关系不大，予人感觉政府夸大，亦使活动本身及庆回归活动变得奇怪。

张华峰说各种形式的庆祝都应该推广，最重要是参与的人能否体会到该活动一个庆祝活动，亦指出有部分活动自己看到也感到一头雾水。

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