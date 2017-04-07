声援李明哲 民进党时代力量吁中国大陆放人

（联合早报网讯）前台湾民进党党工李明哲在中国大陆遭到关押，民进党立法院党团、时代力量党团，今天都将在立法院院会提案，呼吁中国大陆尽速释放李明哲。

李明哲遭北京当局以“涉嫌危害国家安全”为由关押已超过两周。据中央社报道，据民进党团提案指出，大陆政府至今仍不愿依据两岸司法互助协议，提供家属探视权利，且拒绝透露李明哲被关押的地点，因此提案建请立法院院会作成决议，对中共已违反人权方式迳行逮捕、拘禁等作为，立法院提出严正抗议。

提案中也对北京当局提出三项呼吁，包括立即释放李明哲、尽速对外具体说明李明哲究竟涉及什麽罪、公布关押地点、并尽速安排家属探视。

提案也要求政府须全力与对岸沟通交涉，以确保国人的人身安全及自由，并提供家属所有必要协助。

时代力量党团则呼吁中共立即释放李明哲，严正谴责对岸粗暴的逮捕行为，同时声援家属与民间团体的诉求，并要求政府提供李明哲家属所有协助，包括家属接见、律师律见、送药等医疗协助。

亲民党团总召李鸿钧表示，要营救李明哲，必须用务实手段解决问题，各方面严厉谴责只是台湾内部的表态。问题的源头还是两岸要有对话机制跟管道，至于核心问题出在哪，海基会、陆委会须说清楚。

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