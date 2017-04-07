港58岁烧焊工认兽交罪 法官直斥恶心

（联合早报网讯）今年2月香港大屿山发生人兽交事件，涉案中年烧焊工今在西九龙裁判法院承认兽交罪，裁判官斥烧焊工行为恶心，明言会判监，将被告还押至本月21日判刑，其间索取其背景、心理及精神报告。至于案中狗女则交由爱护动物协会处理。

据明报报道，被告钟连辉（58岁）早前因在法庭外打伤追访的摄影记者，导致对方口鼻流血。被告再被控一项伤人罪，他将于本月18日再次到法院提堂。

被告有两项刑事纪录，辩方求情称，被告育有二子一女，小儿子和女儿今日亦有到庭支持被告。被告曾患工伤，听觉出现问题，另外被告小儿子亦透露被告有酗酒情况，请求裁判官索取一系列报告。裁判官同意，但认为被告行为令人恶心，也伤害了被告的家人，指被告须对其行为负责，监禁无可避免，决定即时取消被告的保释。

控方案情指，被告在案发当日早晨回家吃过早餐后，出门用面包喂狗，并用绳牵其中一隻两岁雌性唐狗到溪涧洗澡，其后被告用手撩狗女私处，更不戴安全套把阳具放在狗女阴道内射精。

其间有市民发现狗女失踪，2小时后寻回，但发现狗女阴道肿胀出血，兽医确认狗女阴唇和自然状况不脗合。被告被捕后，在警方警诫下承认犯事，指他已认识狗女一至两年，表示自己一时煳涂才会犯案。

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