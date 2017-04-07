中国官媒分析：美国为何突然袭击叙利亚

（联合早报网讯）美国今天凌晨对叙利亚一个空军基地发动突然袭击，向该基地发射了50多枚巡航导弹。这是特朗普就任美国总统后，美国首次对叙利亚政府军目标采取军事打击行动，据称是为了报复叙利亚反对派控制区内日前发生的化学武器袭击。

联合国安理会目前正在就如何处理叙利亚化武事件进行磋商。俄罗斯一再表示，在对这次化武事件展开调查前，不应做出“没有根据的指认”。新华社署名文章分析此次突然军事行动背后原因。

文章分析，特朗普首先迫切需要向国内外展示其“强人”形象，撇清一些“亲俄”传言。特朗普就任总统以来，其改革举措步履维艰。例如在备受舆论关注的移民管制问题上特朗普被迫朝令夕改，其支持度和威信都受到影响。特别是，他与俄方说不清道不明的关系，一再成为部分媒体和反对者的把柄。特朗普此番决定袭击叙利亚政府军目标，似有与俄罗斯撇清干系的成分在内。

其次，特朗普此举显示他在叙利亚化武问题上的强硬立场，避免重蹈“前任的覆辙”。奥巴马曾经对叙利亚政府划出“红线”，警告后者不要使用化学武器。但2013年叙利亚东古塔地区发生化武袭击事件后，美国没有采取行动。美国媒体也因此批评奥巴马在叙利亚问题上“过于软弱”。

再次，特朗普希望借助这次军事行动显现美国在叙利亚问题上没有被“边缘化”。过去一年多时间里，叙政府在俄罗斯支持下发动强大攻势，不断重挫叙反对派，收复了反对派控制的最大城市阿勒颇。俄罗斯的介入，在一定程度上对叙交战双方达成停火协议发挥了作用。显然，美国不愿意看到叙利亚局势由叙政府和俄罗斯主导的局面。

文章认为，利用先进战机和巡航导弹对他国发动袭击，并由此传递强烈政治信息，是美国惯用的手段。自上世纪80年代以来，美国频繁在中东和其他地区发动这种袭击。例如在1986年，美国以“打击恐怖袭击”为借口对利比亚采取“黄金峡谷”行动，打死150多名利比亚士兵。1998年，为报复美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆遭汽车炸弹袭击，美国空袭了苏丹和阿富汗。

值得注意的是，美国在采取这类袭击并达到政治目的之后，一般都不再采取后续行动。美国这次对叙利亚发动突然袭击，是否依然是上述剧本的重演，还难下定论。

文章最后总结道，在叙利亚局势异常错综复杂、各方各派利益盘根错节的情况下，值得警惕和担忧的是，这次袭击不仅完全无助于叙利亚危机的化解，甚至可能将让局势朝着更加复杂和危险的方向发展。

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