对抗组织审查 中共江苏原省委常委李云峰被双开

（联合早报网讯）据中央纪委监察部网站最新消息，日前经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央候补委员，江苏省原省委常委、常务副省长李云峰严重违纪问题进行了立案审查。

经查，李云峰严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，公款大吃大喝，多次违规出入私人会所；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，利用职务上的便利在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，利用职务上的影响为亲属经营活动谋取利益，纵容默许家属收受礼品；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

李云峰身为中央候补委员，严重违反政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律和国家法律，情节严重、性质恶劣。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央政治局会议审议，决定给予李云峰开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

公开资料显示，李云峰曾任江苏省常务副省长、中共江苏省党组副书记，同时也是中共十八大后落马的第13个中央候补委员。他落马时59岁，距离退休不到九个月。

李云峰是江苏句容人，考获北京大学哲学系学士后回到江苏，长期在省直机关当官，主要是担任秘书职务。

他于1983年从江苏省委办公厅老干部处、秘书一处秘书做起；1988年升任副处长，1992年升任省委办公厅巡视督查组组长、处长；1996年任省委办公厅副主任，一年半之后，成为省委副秘书长，后又曾先后兼任省委研究室主任、省委办公厅主任等职。他于2006年担任省委省委秘书长，2011年升为常务副省长、省政府党组副书记。

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