papi酱所属公司获A轮1.2亿人民币融资

（联合早报网讯）泰洋川禾文化传媒徐州有限公司（简称“泰洋川禾”）CEO杨铭今天向界面新闻证实，泰洋川禾已于近期完成1.2亿元人民币（约合2400万新元）融资，由光大金控旗下的文化产业基金领投，真格基金、星图资本和光源资本跟投，此轮融资将用于打造专业化、精细化的艺人全周期价值管理平台。

泰洋川禾的前身是杨颖（Angelababy）工作室，当前主要服务的艺人有杨颖、周冬雨、陈赫、李易峰等。杨铭与著名网红Papi酱是大学同学，共同筹划了papitube短视频平台。

据新浪科技报道，一直较为受外界关注的泰洋川禾子公司Papi酱的“自由自在”此前的定位是垂直网红，papi酱又如何通过公司的业务变化变为明星？杨铭解释说，papitube主要是想做生活化的自媒体阵营，而不是要将网红变成明星，之前没有专业的公司对自媒体有专门服务，但是现在泰洋川禾就能整合手上的资源进行涉猎。据了解，目前papitube旗下签约了将近30个创作者。

另外，作为此次A轮融资的领投方，光大金控旗下的文化产业基金合伙人柴培章认为，泰洋川禾还搭建了不同品类跨届艺人梯队，不同于其它公司的同品类艺人老带新模式，创新性地在多品类和不同级别艺人进行多渠道跨界联合带新模式，在商业运作上，除了有强大的商业合作客户资源，更同时反向为客户提供超出传统代言类型的品牌及市场营销服务，帮助企业营销转型。

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