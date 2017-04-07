敲定年内访华 习特会还欣赏特朗普外孙唱《茉莉花》

（联合早报网讯）美国总统特朗普当地时间6日在佛罗里达州海湖庄园同中国国家主席习近平举行中美元首会晤。习近平和夫人彭丽媛抵达特朗普夫妇的海湖庄园后双方合影留念，并共同欣赏了特朗普外孙女和外孙演唱中文歌曲《茉莉花》并背诵《三字经》和唐诗。

据中新社报道，两国元首进行了深入、友好、长时间的会晤，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。

会晤中，习近平指出，一段时间以来，我同总统先生保持了密切联系，进行了多次通话和通信。我很高兴应总统先生邀请来美国举行这次会晤。

习近平强调，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中美关系正常化45年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展？需要我们深思，也需要两国领导人作出政治决断，拿出历史担当。我愿同总统先生一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。

习近平指出，合作是中美两国唯一正确的选择，两国完全能够成为很好的合作伙伴。下阶段双方要规划安排好两国高层交往。我欢迎总统先生年内对中国进行国事访问。

特朗普再次欢迎习近平主席到访海湖庄园。特朗普表示，美中两国作为世界大国责任重大。双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。我对此次美中元首会晤充满期待，希望同习近平主席建立良好的工作关系，推动美中关系取得更大发展。

特朗普也接受了习近平发出的访华邀请，并期待尽快成行。

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