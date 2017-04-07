郎平：中国女排进入新周期 从零开始

（联合早报网讯）新一届中国女排近日已在北京集结，开始了新周期内的第一次集训，首次担纲总教练的郎平也现身训练馆。郎平自新一届女排班底公布后几次公开表态，透露出这位排球功勋对东京奥运周期女排备战的思路及规划。

中新社报道称，此前郎平的头衔是国家队“主教练”，此番挂帅“总教练”，这在中国女排历史上还是首次，同时也是新周期中国女排班底的一大调整。

郎平强调，新周期自己的主要任务是宏观把握球队发展。她曾透露，自己的身体状况并不理想，还要继续完成髋关节手术，做好康复，但从感情上又希望能再为中国女排做些事情。“这是思考很久做出的选择。未来四年我最重要的任务是帮助掌握球队方向，培养年轻教练。”

安家杰曾连续三年担任郎平的助理教练，此番担纲执行教练同样堪称史上首次。郎平曾说，安家杰在过去三年间很注意学习、很用心，提高很多。

“我们制定训练计划后，由安导率领教练团队把日常训练和比赛做好。我有时间会多来看看，力所能及地多协助教练团队提出意见，一起探讨解决问题。”对未来教练团队的配合，郎平如是说。

安家杰也坦言，担任郎平助手的几年受她影响很大。“有郎导的支持以及老女排传承下来的精神，将支撑着我和整个团队好好走下去。”

新一届女排国家队中有九名新人入选。不难发现，此次集训培养新人意图明显，尤其是在副攻和接应位置意在培养更多新生力量。

培养年轻球员一直是郎平备战的重要思路。她多次表示，希望能给年轻队员机会，给她们时间成长，在训练中提高自己，通过比赛积累经验。

在本次集结后的首堂训练课上，郎平表示希望通过集训看到新人的前途和潜力。“培养新人不仅仅是考虑2020年东京奥运会，对于2024年奥运会也要提前规划。希望每一年都能有新的选手补充进来。”

前中国女排队长惠若琪因心脏问题并未出现在此次集训名单上。郎平坦言，外界要习惯国家队这样的人员进出。“老队员是我们的财富，但是她们的身体需要调整，伤病需要治疗。”

“走下领奖台，一切从零开始”。训练馆内这张标语十分醒目，短短十一字道出以郎平为“总帅”的中国女排对新周期备战的心态。

郎平多次表示，世界排名第一也好，奥运冠军也好，都已经成为过去，没有理由给自己背上包袱，也不要给教练和队员太大压力。“应该一切归零，重新出发，迎接东京奥运周期的各种挑战。”

郎平强调，从零开始，意味着各国队伍都处于同一条起跑线上。“新周期内，世界上其他对手也会有所调整，新人会不断涌现。”她说，在上个周期内取得世界杯和奥运会双料冠军的中国女排，必将成为其他对手的目标，这就需要自己摆正位置。

四年前的第一堂课上，郎平曾说里约奥运会的目标是争取夺牌，最终超额完成任务。对于东京奥运会的目标，郎平低调地表示，仍是向奖牌发起冲击。

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