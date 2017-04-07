中方谴责叙化武事件 支持联合国独立调查

（联合早报网讯）对于叙利亚西北部伊德利卜省汉谢洪市日前遭到疑似化学武器攻击，造成至少58人死亡，另有数十人受伤一事，中国外交部发言人华春莹在今天（7日）的例行记者会上表示，中国反对任何国家、任何组织、任何个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器，谴责近日在叙利亚发生的化武袭击事件，支持联合国有关机构对所有使用或疑似使用化武的事件进行独立全面的调查。

人民日报等中国媒体今天报道，美国向叙境内霍姆斯市空军基地等目标发射了59枚战斧巡航导弹，因为美方认定叙政府军此前从该空军基地发动化武袭击。

对此，华春莹表示，中方谴责近日在叙发生的化武袭击事件，支持联合国有关机构对所有使用或疑似使用化武的事件进行独立全面的调查，以确凿证据为基础，作出经得起历史和事实检验的结论。中方注意到叙利亚事态的最新发展，现在的当务之急是防止局势进一步恶化，维护好来之不易的政治解决叙利亚问题的进程。

英国广播公司（BBC）日前援引叙人权观察组织报告称，叙西北部伊德利卜省汉谢洪市当地时间4日遭到疑似化学武器攻击，造成至少58人死亡，其中包括11名儿童，另有数十人受伤。

据伊德利卜省卫生部门负责人哈利勒介绍，“飞机向汉谢洪投了毒气弹，据信是沙林毒气和氯气。”随后，美国于当地时间7日早上，向叙境内一大型机场发射了约60枚战斧导弹，瞄准机库和飞机，以此作为对叙毒气袭击事件的回应。

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