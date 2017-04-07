佛州民众期待“习特会”推动旅游业发展

（联合早报网讯）中国国家主席习近平在美国佛罗里达州棕榈滩县海湖庄园，同美国总统特朗普举行中美元首会晤。这是特朗普正式就职以来中美两国最高领导人的首次面对面交流。除了进一步推进中美关系向前发展之外，当地媒体期盼习近平的到访能够提高棕榈滩县的国际知名度，带动旅游业的发展。

中国日报网引述《棕榈滩每日新闻报》2日报道，本周，习近平将在海湖庄园与特朗普会晤，“届时，来自世界各地的媒体记者将聚集在此报道中美元首会晤，此次两天一夜的访问行程预计会让棕榈滩县的旅游产业再次成为国际社会关注的焦点。”当地旅游部门官员希望国际媒体对中美元首会晤的报道能够帮助提高棕榈滩县的国际知名度，吸引更多外国游客，尤其是中国游客来到这里观光旅游。

棕榈滩县旅游局公共关系和交流部负责人艾希莉斯瓦尼表示，习近平将到访棕榈滩县的消息传开来之后，越来越多的中国媒体对棕榈滩县表现出浓厚的兴趣，详细询问作为一个旅游胜地，棕榈滩县有哪些休闲娱乐的好去处，“我们相信此次棕榈滩县受到全球关注，将吸引更多来自中国的潜在游客”。

美国旅游协会去年公布的一份报告显示，2015年，中国是美国的第三大入境游客源市场，约有260万中国人赴美旅游，平均每人的旅游花费高达7201美元，预计到2021年中国将成为美国的第一大入境游客源市场。2016年，大约31.2万名中国游客前往佛罗里达州旅游，同比增长7%。

《南佛罗里达太阳哨兵报》4日报道称，借中美元首会晤的契机，棕榈滩县美丽的自然风光和完善的旅游配套将展现在全世界人民面前。

报道援引当地旅游部门官员的话说，特朗普在海湖庄园款待来访的外国元首，让棕榈滩县在“世界舞台”亮相。这名官员认为，习近平此行将吸引更多亚洲游客到访棕榈滩县，将对当地旅游业的发展起到长期推动作用。

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