中共推选十九大代表 首要标准是“讲政治”

（联合早报网讯）中共各级组织目前正按照高层要求推选2300名参加中共十九大的代表。官媒新华社今天发表文章说，召开十九大是今年中共和国家政治生活中的头等大事，新华社也发表评论提出，推选十九大代表的首要标准是“讲政治”。

中共将于今年下半年召开第十九次全国代表大会，选举新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。大会闭幕后，新一届中央委员会将立即选出新一届中央政治局、政治局常委会和总书记，并选出新一届中央军事委员会和军委主席。

按照中共中央要求，十九大代表的选举共划分为省区市、中央直属机关、中央国家机关、中央金融系统、中央企业系统、解放军等40个选举单位。与十八大相比，各省区市、中央金融系统和中央企业系统选出的十九大代表中，生产和工作第一线党员所占比例不少于三分之一，党员领导干部所占比例一般不超过三分之二。

中共目前有8800多万名党员，440多万个各级组织。去年12月以来，中共启动选举十九大代表的程序，并将在今年6月底选出2300名代表。

中共中央要求，十九大代表要兼顾行业、领域和地区分布，尽可能做到经济、科技、国防、政法、教育、宣传、文化、卫生、体育和社会管理等各个领域，省、市、县、乡镇村组和街道社区等各个层次，以及机关、企事业单位、人民团体等各个方面都有代表。代表中，女党员和少数民族党员应占一定比例。

按照中组部负责人解释，十九大代表选举产生程序要经过以下五个主要环节：一是推荐提名，推荐提名从基层开始，所有中共基层组织和党员参加；二是组织考察，选举单位要对代表候选人初步人选考察对象进行政治、廉洁等方面的考察；三是确定代表候选人初步人选名单，并在选举单位范围内以适当方式进行公示；四是确定代表候选人预备人选，选举单位召开党委全体会议，投票确定代表候选人预备人选；五是会议选举，选举单位召开党代表大会，采用差额选举办法进行预选或者正式选举，差额选举的比例应多于15%。

新华社今天发表评论文章说，推选十九大代表，讲政治是第一位的，严格政治标准是前提，无论是开列不能推荐为代表人选的“负面清单”，还是结合实际着重考察代表人选理想信念、政治立场、作风品行、清正廉洁等具体情况，都聚焦在牢固树立“四个意识”，“在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导这个重大原则问题上”。

文章也指出，推选中共十九大达标，充分发扬党内民主，广泛动员党员参与是关键。同时，要深刻汲取一些地方拉票贿选、破坏选举的教训，对各种拉票贿选、说情打招呼、破坏选举的违法违纪行为发现一起、查处一起，绝不姑息手软，确保选举全过程都风清气正。

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