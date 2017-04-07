美媒：边与习近平用餐边攻打叙利亚 特朗普用意何在？

（联合早报网讯）美国总统特朗普在当地时间周四终于与中国国家主席习近平会晤，特朗普更表示，他与习近平已经“建立了友谊”。但是，当海湖庄园正在准备国宴时，美军却对叙利亚一个空军基地发动袭击。

据美国新闻频道CNBC报道，分析人士指这个时间点不太可能纯粹是巧合。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员杜大伟（David Dollar）表示：“我不认为这是故意针对中国的。但很明显，美国觉得不需要等到峰会以后，所以他们毫不犹豫地在峰会期间这么做。这肯定向习近平发出了某种信息。”

他补充说，此事肯定让中国更为担忧，美国将对朝鲜采取什么行动。

中国盟友朝鲜周三在咸镜南道新浦一带向日本海发射“北极星-2”中程弹道导弹，此举被视为朝鲜在中美领导人峰会前展开的挑衅行为。在这之前几天，特朗普才在《金融时报》的专访中表示，若中国不加强对平壤施压，美国将单方面采取单行动来遏制朝鲜的核威胁。

李光耀公共政策学院副院长曼西尼（ Francesco Mancini）指出，美国攻打叙利亚是要向朝鲜发出“我说到做到”的信号。

美国智库斯特拉福（Stratfor）的环球分析处副处长古尊（Reva Goujon）告诉CNBC，中国媒体在习近平出访前批评特朗普光说不练，特朗普现在可以说“我是一个言而有信的人，当我发出威胁，我就一定付诸行动”，而中国和朝鲜接下来肯定会去思考这个问题。

在这同时，特朗普和习近平的国宴气氛和谐，分析人士指尽管在两人会面前，不少人预测“习特会”或许会出现僵局，但中美双方皆努力让会谈成功以向国内有所交代。

国家利益中心（Center for National Interest）防务研究所所长卡扎尼斯（Harry Kazianis）表示：“这类峰会讲究的是华丽排场。中方正在寻找恰当的合照机会，显示习近平与特朗普平起平坐、中国是个超级强国。特朗普也同样希望这是一次成功的峰会。”

特朗普因为推翻前总统奥巴马的医改法案，以及联邦最高法院大法官提名人选问题，遭受不少压力，而中国则在准备十九大人事布局；中美都希望通过此次会晤得分。

分析人士也说，特朗普通过攻击叙利亚，向所有美国人传达他是一名强大的领导者，与其前任奥巴马是不同的。

特朗普和习近平将在周五进一步讨论经贸和外交政策，并以工作午餐结束本次会晤，但这短短两天的峰会估计不会取得重大突破。

卡扎尼斯认为，此次峰会如此重要的原因之一在于，双方存在许多问题，包括南中国海、台湾、东海、朝鲜以及经贸，“双方都希望能把关系搞好，这就得看他们将做出什么妥协、采取什么策略”。

虽然特朗普在竞选期间扬言，将在上任第一天把中国列为“汇率操纵国”，并向中国进口征收45%关税，但他就职至今近三个月却还没有动作。

卡扎尼斯分析说，每任美国总统都肩负重担，他们一旦坐在椭圆型办公室就会开始了解，至少要与中国建立合作的商业关系。

他表示，习近平可能向特朗普献上大规模投资配套，北京方面盛传“大礼”价值介于500至1000亿美元，形式可能是零利率贷款或大型发展项目。

卡扎尼斯指出，特朗普要开展1万亿美元的基础设施，这些是中方可以马上提供给他的“礼物”。

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