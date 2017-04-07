“习特会”登场 美攻打叙恐不利峰会召开

（联合早报网讯）备受瞩目的“习特会”于当地时间昨天（6日）傍晚在美国登场。美国总统特朗普虽然称能与中国国家主席习近平建立“非常非常好的关系”，但受访学者指出，特朗普在习特会召开之际在国内压力下被迫对叙利亚发动军事行动，有可能影响他的心情，或许不利于习特会的顺利召开。

习近平是在6日下午抵达美国佛罗里达州，当晚同特朗普共进晚餐。

特朗普在晚宴前短暂致辞时称，和习近平此前已进行了长时间的讨论，至今依然“绝对一无所获”。特朗普一直希望中方在朝鲜半岛问题上对金正恩政权施加更多压力，并且解决美国对华的贸易逆差问题。

特朗普的这个表述，引来部分宴会嘉宾的笑声。他过后补上一句说，形容自己已同习近平发展出一段友谊，长远来说，两人将能建立“非常非常好的关系”。

语毕，特朗普转身同习近平握手并望着他，等他也发表开场白，但习近平只是微微点点头并微笑，沉默不语。特朗普随即以“谢谢”示意媒体离场。这段客气但直率的交流，预示了接下来双方会谈的难度。

有分析认为，特朗普经常语出惊人，此前已和几位外国领导人都有过尴尬的接触，中方担心他可能让习近平难堪，一名中国官员就告诉路透社，确保习近平不“失面子”是中国的优先考量。

不过，客观形势对习特会不十分有利。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，习特会召开之际，叙利亚叛军重镇却遭化武攻击，这可能会对习特会造成负面影响。

时殷弘分析，特朗普此前多次表态不愿在叙利亚问题上有更多卷入，但舆论和政治压力已迫使他采取行动。

他说：“特朗普在国内的政治基础很弱，他很狼狈，被迫改变原有立场。之前的经验显示，当他心情不好的时候，很容易转移集中力抨击中国，或至少很难跟习近平真正地、好好地谈论其他重点课题。”

美国一些评论人认为，特朗普在与中国领导人会见前对叙利亚进行军事行动，是有意为之。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员杜大伟（David Dollar）告诉美国新闻频道CNBC，美方在习特会这一特殊时间点上对叙展开行动，肯定是要向习近平发出信号，显示美国在朝鲜问题上也可能采取类似措施。特朗普自上台以来，就一直表明保留对朝鲜动武的选项。

不过，南京大学国际关系研究院院长朱锋持不同看法。他告诉本报记者：“叙利亚行动应该只是美国前线军方判断要做出行动，特朗普就批准了。朝鲜问题比中东复杂得多，美国不太可能以叙利亚为鉴，对朝鲜做出警告。”

中国官媒则尝试对舆论进行正面引导。新华社报道称，两国元首进行了“深入、友好、长时间的会晤”，特朗普外孙女和外孙还演唱中文歌曲《茉莉花》并背诵《三字经》和唐诗。

央视新闻联播则形容，昨晚的宴会“始终充满友好气氛”。报道引述习近平说，万丈高楼平地起，中方愿同美方一道，带领两国对发展中美关系抱有良好愿望和热情的建设者，把中美关系的大厦一层一层建设好，使之更牢更高更美。

习近平和特朗普于当地时间7日早上还将继续举行会谈，预料将就贸易和朝鲜问题深入沟通。有消息指，习近平可能在贸易课题上给美方送上一些“礼物”，包括向美国提供大型发展项目的投资等，争取在友好气氛下完成美国之行。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅