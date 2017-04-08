习特会第二场正式会晤 习近平：欢迎美方参与一带一路框架内合作

（联合早报网讯）当地时间7日，中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首第二场正式会晤。新华社报道称，双方认为，这次两国元首会晤是积极和富有成果的。双方同意共同努力，扩大互利合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧。

习近平指出，中美元首这次海湖庄园会晤对中美关系发展具有特殊重要意义。他同特朗普进行了长时间深入沟通，加深了彼此了解，增进了相互信任，达成了许多重要共识，建立起良好工作关系。双方要不断巩固已建立起来的关系，深化友好合作，推动中美关系向前发展，更好造福两国和两国人民，为促进世界和平、稳定、繁荣尽到历史责任。

习近平强调，中美已经互为第一大贸易伙伴国，两国人民都从中受益良多。中国正在推进供给侧结构性改革，不断扩大内需，服务业占国民经济比重不断提高。中国经济将保持良好发展势头，中美加强经贸合作前景广阔，双方要抓住这个机遇。中方欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。

习近平指出，两军关系是中美关系的重要组成部分。军事安全互信是中美战略互信基础。双方要保持两军各级别交往，继续发挥好中美国防部防务磋商、亚太安全对话等对话磋商机制作用，用好将建立的联合参谋部对话机制新平台，落实好双方已经商定的年度交流合作项目，用好并不断完善重大军事行动相互通报信任措施机制和海空相遇安全行为准则两大互信机制。双方要共同努力，不断增进两军互信和合作。

习近平强调，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中美在维护网络安全方面拥有重要共同利益。双方要利用好执法及网络安全对话机制，共同推动和建设和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。中国正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予中方更多配合。

习近平强调，人文交流是两国关系的地基。两国人民对彼此素怀友好感情。双方应该加强人文交流，扩大两国人民友好往来，推动校际合作，促进旅游业合作，拓展艺术交流，加强体育合作，开展医疗卫生合作，夯实两国关系民意基础，给中美关系长期健康发展提供更多正能量。

习近平向特朗普介绍了中国发展理念，强调中国坚定不移走和平发展道路，不奉行你输我赢的理念，不走国强必霸的老路，愿同美方一道维护世界和平、稳定、繁荣。

特朗普表示，他和美方团队非常荣幸在海湖庄园接待习近平和中国代表团。他同习近平谈得很好，建立了非凡的友谊。此次会晤取得重要、丰硕成果，有力推动了美中关系向前发展。双方团队已经通过启动外交安全对话、全面经济对话进行了直接沟通交流，并取得实质性进展。美方愿同中方继续加强经贸、两军、人文等各领域合作，支持中方追逃追赃方面的努力。美方将同中方开展合作，努力消除影响两国关系的因素和问题，使美中关系实现更大发展，美中关系一定能发展得更好。

王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪、房峰辉，美国国务卿蒂勒森及多位内阁成员、白宫高级官员等出席。

报道指，会晤后，习近平同特朗普到海湖庄园中散步，在轻松友好的气氛中继续就两国友好合作进行讨论。

两国元首会晤前，中国国务院副总理汪洋同美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯启动中美全面经济对话机制，中国国务委员杨洁篪同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯启动中美外交安全对话机制，双方就相关问题进行了深入交流，商定了两个机制下一步工作的议程。两国元首对两个机制启动及取得的初步成果感到满意。

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