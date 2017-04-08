特朗普三个“great”盛赞彭丽媛

（联合早报网讯）当地时间4月6日，中美两国元首习近平与特朗普首次共进晚餐。席间，特朗普连用三个“great”盛赞彭丽媛。

香港星岛日报报道，此次习特会，两位第一夫人非常抢镜，习近平夫人彭丽媛和特朗普夫人梅拉尼亚，都曾是舞台明星，两人的服饰及一举一动都成为焦点，几乎所有媒体都要把二人比一比。有分析称，梅拉尼亚聪明地展现年轻优点，并运用合身衣装狂吸镁光灯，彭丽媛则走传统的高雅端庄路线，继续大展“中国风”。

彭丽媛担任第一夫人后已出访一大批国家，赢得无数赞美。昨天，特朗普也禁不住在媒体面前狂赞彭丽媛incredibly talented（令人难以置信、才华横溢），并连用三个“great”，称彭丽媛是“a great great celebrity（大大明星）、a great singer（大歌唱家）”。

不过，彭丽媛此访遇到罕见对手，特朗普夫人梅拉尼亚也是大明星、前名模，二人强强对决，光芒四射。

首回合是走出飞机的亮相。彭丽媛选择黑白色调，从上衣、长裤、高跟鞋到包包，全部运用最简约的纯白色做搭配，黑色罩衫与深蓝色围巾也选用没有任何花色、图纹的款式，达到极简致效果。

梅拉尼亚则是一袭黑底白碎花的深V露肩连身裙，配黑色粗皮带，展示匀称纤细的体态。

第二回合是出席晚宴的造型。彭丽媛以一身深蓝色旗袍搭配紫色披肩，营造出高贵气质，同时呼应习近平的西装、领带色彩。梅拉尼亚则换上昂贵的Valentino红色雏菊刺绣露肩连身裙，搭配印花高跟鞋，与特朗普的红色领带相互呼应。

有服饰专家分析，梅拉尼亚穿红洋装，意在营造中国人喜爱的喜庆气氛。彭丽媛穿代表中国的旗袍，显得沉稳优雅。

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