习特会落幕 中美说法未见一中与台湾

（联合早报网讯）台湾媒体报道，连续两天的习特会在当地时间7日结束，中美会后的谈话与官媒新闻都未见提及一中与台湾等议题，双方会后也没有发表联合声明。

台湾中央社报道称，习特会在美国导弹攻击叙利亚阴影下进行第二日会谈，两国官员在美国总统特朗普与中国国家主席习近平加入前，分别进行对话。

美国方面，财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）与国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）会后举行联合记者会，说明双方谈话内容。

蒂勒森表示，美中领袖举行正面和具效能的会议。双方同意携手，扩大合作范围，相互尊重，管理歧异。

蒂勒森呼应习近平6日的谈话指出，美中元首同意提升现行双边对话机制，建立新的高阶谘商架构。两人将会督导美中全面对话，包括外交与安全对话、全面经济对话、执法与网路安全对话，以及社会和人文对话四项支柱。

对于有报道指中方将为美国带来基建投资大礼，展示中方对创造美国工作机会的承诺，罗斯表示，习近平本人来访及特习建立关系，就是最好的礼物。

新华社报道，习近平表示，中方欢迎美方参与一带一路框架内合作。两军关系是中美关系的重要组成部分，军事安全是中美战略互信基础，双方要保持两军各级别交往。

根据美方的会后记者会与中方官媒离开美国后的公开报道，都未见提及一中政策与台湾事务，也未提及美国军售台湾事宜。

由于为非正式会晤，双方也未如早前外界预期发表联合声明。

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