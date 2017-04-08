韩媒：美中领导人商定加强合作遏制朝核开发项目

（联合早报网讯）韩国媒体报道称，美国总统特朗普和中国国家主席习近平7日在美国佛罗里达州海湖庄园举行会谈，商定加强合作遏制朝鲜核开发项目。

此次是特朗普执政以来美中领导人首次会晤，备受各方关注，但美国在“习特会”前一日晚突然对叙利亚进行空袭，舆论注意力转向叙利亚局势。另外，有观点认为，“习特会”并没有取得预期的成果。双方在会后并没有发布联合声明，也未举行联合记者会，会谈结果由美国官员发布。

韩联社报道说，两位领导人在6-7日期间先后出席晚宴、扩大会谈、工作午餐，主要就朝核、贸易失衡、南中国海等三大问题进行了磋商。美国国务卿蒂勒森在记者会上说，双方一致认为朝核项目已面临十分严峻的局面，并商定加强合作遏制朝核开发项目。

蒂勒森表示，希望中方与美国一起为遏制朝核开发项目而共同努力。美国理解（美中合作）有可能为中方带来一些问题，或使中国面临挑战。若中方就有关问题不能和美国协调一致，美方将研究单边的应对方案，目前已准备采取单边措施。

此番发言被解读为，中方若不愿或不能对遏制朝核项目给予配合，美方可能会考虑采取包括军事手段在内的单边行动。报道称，从美方发布的涉及朝核问题的会谈结果看，美中双方一致认为有必要解决朝核问题，但至于具体的解决方法，双方坚持各自的现有立场，未能缩小意见分歧，即美方坚持需要动员军事手段强力施压的立场，中方则坚持以对话与协商解决问题的立场。

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