语文教材再被指有造假嫌疑 人教社:不再选用

（联合早报网讯）近日，人教版四年级语文课文《尊严》被指“造假”的消息引发关注。7日晚间，人民教育出版社回应称，出版社正在组织有关专家对此进行研判，此外，已于2016年9月开始使用的新版语文教材没有选用该文。对于质疑声，出版社称，将本着虚心听取、有错必改的原则，认真对待和处理。

日前，有媒体报道，中国人民大学附属中学语文教师吴兆华公开质疑，人民教育出版社(简称“人教社”)出版的小学四年级《语文》下册中《尊严》一文疑“造假”。

报道称，《尊严》一文大意为：流浪到美国南加州的年轻难民执意用劳动换来食物，镇长杰克逊大叔很是赞赏，把女儿许配给他，预言他将会成功，因为他有尊严。这个难民便是石油大王哈默。

查阅相关材料后，吴兆华质疑，“这样一个实业家，什么时候脸色苍白骨瘦如柴地逃难要饭？他的前两任妻子一个是俄国的女男爵，一个来自新泽西州，哪一个是南加州小镇镇长杰克逊大叔许配给他的？”

中新网报道，针对网上意见，人教社7日晚间对外回应称，经核查，该文1998年首发于《涉世之初》杂志，作者李雪峰，后经《大众科技》《意林》等多家刊物转载，于2004年入选人教版语文教材。针对网上的意见，他们正在组织有关专家进行研判，将依据专家意见做出相应处理。

出版社在回应中称，中央对中小学教材建设高度重视，教育部从2012年开始组织全国一流专家新编写了义务教育语文教材，没有选用该文。新版语文教材已于2016年9月开始使用，将陆续替换原语文教材，旧版教材不再使用。

该出版社称，在编写新版教材过程中，编写组对选文严格把握标准，广泛听取意见，教材送有关领域专家严格审查把关。在新版教材中，对于一些有争议的文章将不再选用。

今年3月初，人教版小学语文教材中的个别课文，诸如《爱迪生救妈妈》等，也曾引发部分教师和家长的争议，文章内容的真实性遭到网友质疑。对此，人教社曾回应称，在新版教材中，没有选用《爱迪生救妈妈》等有争议的文章。

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