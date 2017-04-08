雄安新区筹委会：尚未发布任何“征迁标准”

（联合早报网讯）河北雄安新区临时党委、筹委会6日发布题为《坚持“以人民为中心”的理念认真制定好土地征迁政策》的明白纸。明白纸提出，目前，新区土地征迁工作正处于调查摸底、征求意见阶段，新区筹委会尚未以任何形式发布过任何内容的“征迁标准”，欢迎群众就征地拆迁、安置社保等方面提出好的意见建议，并请社会各界监督。

《河北日报》报道，明白纸明确，推进雄安新区规划建设各项工作，土地征迁是一项重要的基础性工作，关乎新区战略规划平稳起步，关乎群众的切身利益，意义重大、影响深远。希望全区干部群众把思想和行动统一到党中央的重大决策上，立足大局，放眼未来，理性思考，积极参与，齐心协力，撸起袖子加油干。雄安新区临时党委、筹委会认真贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持以人民为中心，在制定出台土地征迁政策时，根据企业、居民生产生活实际，充分发扬民主、科学论证、依法决策，紧紧围绕被征迁居民“现实生活水平有提高，长期生活有可靠保障”的核心要求，建立一个征迁补偿、居民安置、就业、上学、医疗、养老等多方面的综合保障体系，使每一个征迁居民都能居有其屋、劳有其岗、学有所教、老有所养、病有所医。大力提高公共服务水平，让征迁群众充分共享新区建设发展成果。

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