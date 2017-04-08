习特会谈贸易和朝鲜 特朗普软中带硬

（联合早报网讯）美国总统特朗普与中国国家主席习近平结束会谈，尽管特朗普一改选战期间尖锐的反中论调，但仍在会中敦促习近平进一步遏制朝鲜核计划，并协助减少美国对中国的贸易逆差。

路透社报道称，特朗普在中美高峰会上公开谈论一系列议题的进展，他的数名高阶幕僚也是如此，但他们除了说中国同意合作缩小歧见和寻找合作共同点之外，几乎没有提供具体细节。

特朗普的幕僚坚称，已履行诺言，提高了对于中国贸易做法的关注，还表示当中有些进展，包括习近平同意一项贸易谈判百日计划，目的在提振美国出口，减少中国对美国贸易顺差。

美国国务卿蒂勒森在两天的习特会后，也说习近平已同意增进合作，遏制朝鲜导弹和核计划，但他没有提出应对朝鲜的任何具体新方案。

特朗普此次一改毒舌腔调，他对媒体说：“我们在与中国关系上取得重大进展。”“我们将取得更多进展。我认为习主席和我发展出了卓越的关系。”

习近平也多以正面言辞发言。他表示：“我们致力加深理解，并建立信任感。”“我相信我们将继续以稳定的方式发展友好关系…对于世界和平和稳定，我们也将履行我们的历史责任。”

特朗普回应说：“我百分之百同意你的看法。”

报道指，但有迹象显示难关仍在，蒂勒森会后形容，会谈“非常坦率直白”。蒂勒森表示，特朗普接受习近平访华的邀请，他们也同意提升美中对话层级，由双方元首主持对话论坛。

蒂勒森还说，习近平与特朗普都认为，朝鲜核进展已达“非常严重的阶段”。

他说，特朗普也提及美方关注中方在南中国海的活动。

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