中美同意展开为期100天贸易谈判计划

“习特会”于当地时间昨天（7日）在美国圆满落幕，中美两国元首的首次会晤并没有达成太多实质性成果。两国同意建立新的对话合作机制， 并且展开为期100天的贸易谈判计划，但双方并没有就解决朝鲜问题达成新的共识。

中国官媒新华社今天称此次会晤是“积极和富有成果”，两国元首加深了彼此了解，增进了相互信任，建立起良好工作关系。

受访中国学者解释，此次习特会只是非正式会谈，是中国国家主席习近平和美国总统特朗普相互认识、加深沟通的探索过程，不一定要签署多项协议。

习近平于当地时间昨天在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普举行中美元首第二场正式会晤。

专家此前预测，贸易和朝鲜问题将主导习特会的议题。

据报道，中美双方在会谈中同意展开100天的贸易谈判计划，旨在增加美国对华出口，以及减少中国对美的贸易顺差。但除此之外，中方并没有向美国做出更多的让步。

至于朝鲜问题，中美同意加强合作，遏制朝鲜的核武及导弹开发工作，但没有提出对付朝鲜的任何具体新方案。

这也反映出，中美之间仍存在许多深刻分歧，两国元首无法在此次会晤中达成广泛共识。

不过中国官方通讯社新华社昨今天还是将此次会晤形容为“积极和富有成果”，并强调习特两人所建立起的良好工作关系将有助发展未来中美关系。

报道引述习近平说，此次会晤对中美关系发展“具有特殊重要意义”，双方要不断巩固已建立起来的关系，深化友好合作，推动中美关系向前发展。

人民日报社旗下的《环球时报》则发表社评说，元首会晤的具体成果“未必就会被历史记住”，历史肯定会更关注中美处理大量分歧所形成的长期线索。

文章称，习特两人在重要时刻给中美关系加注了动力，去年底世界舆论对中美关系普遍感到担忧，但如今人们的预期“重新被乐观主导”。

评论说：“几个月的时间里，一些很抢眼的分歧被无声无息消化了，或者沟通的增加在跑赢分歧的发酵，这已远远不仅是中美社会之幸。”

中国人民大学国际关系教授王义桅接受《联合早报》访问时说，习特会并不是正式国事访问，并不需要达成或签署很多协议。

他说：“这是两人第一次面对面会谈，是第一次试探，尝试建立一个工作关系。从这个角度来看，虽然会晤内容还不是很多，但会晤的形式本身就已经富有意义了。”

“它体现了中美两国还是很重视与对方的关系，这有利于降低国际社会对于中美爆发冲突和贸易汇率战等问题的担忧。”（联合早报北京特派员林子恒报道）

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