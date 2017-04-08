刘士余:雄安是重大机遇上市公司要为国家战略担当

（联合早报网讯）中国证监会主席刘士余8日在中国上市公司协会第二届会员代表大会上表示，上市公司要强化责任担当，是国家主力冲锋队，要为国家战略担当。雄安新区是个重大机遇。上市公司不要为国家添乱，要跟随及支持国家发展战略。

新京报报道，刘士余要求，上市公司更加重视公司治理，目前有许多上市公司治理仅仅是纸面上的，要明确董监高的责权利，要突出强调上市公司的党建工作，国有企业是党委负责制，非国企上市公司也要表明党的作用及位置，这些是中国特色，不可动摇。为保护中小合法权益，股权必须实名制，注意信息披露的全面性准确性。



同时，他强调上市公司更加注意分红，从长期看，如果上市公司不对股东分红，就是击鼓传花，最近神华带了个好头，点赞，有家上市公司1994年上市至今没有分红，无正当理由不分红极有可能是财务造假，证监会要支持分红上市公司，对不分红的“铁公鸡”要严肃处理。

刘士余表示，上市公司不要参与金融乱象，大部分是好的，是珍珠，但有的财务造假，什么“10送30”全世界都没有，必须列入重点监管，上市公司协会也要参与其中。

此外，他透露，对上市公司好的建议要收集，国家正在修改“证券法”，将涉及到“公司法”和“刑法”。上市公司协会要做好服务，做好权益保护，当好的上市公司门口出现“野蛮人”的时候，协会要谴责要战斗。

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