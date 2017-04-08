许信良：台湾不要担心被美国出卖

（联合早报网讯）习特会落幕，亚太和平研究基金会董事长许信良今天表示，习近平是这次会议大赢家；台湾在台湾关系法架构下有一定地位，不要担心被美国出卖，但也不要希望美国对台湾特别好。

台湾中央社报道，两岸政策协会今天举行“习特会后的美中台三边关系”座谈会，邀请专家学者分析美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面后的局势。出席座谈会的许信良分析，习近平是大赢家，这结果是习近平要的，包括得到解决问题的承诺和一个友善的气氛，习近平本就不期待这次会议解决什么问题，也不希望公开在贸易上对美国让步。

特朗普方面，许信良说，特朗普竞选时的强硬论调完全不存在，因此政治上特朗普没得到任何东西。

特朗普选在习特会前以导弹攻打叙利亚，许信良说，这完全不是特朗普原来主张，过去特朗普主张不介入叙利亚内战，特朗普也不在意人权问题，但美国体制让特朗普不得不变，不是特朗普个人想就可以如何；选在见习近平之前攻击叙利亚，是让中国大陆知道美国不会离开世界体制，美国会采取行动的，不是说说而已。

许信良说，美国在前国家安全顾问基辛格访问中国大陆之后确立了一个美中关系的体制，特朗普竞选时强烈想改变体制，但现在看来特朗普不会改变这体制了。

许信良认为美国会要求中国大陆在经济上做更多让步，这压力会继续存在，美国要求很简单，要求中国大陆进口更多美国东西；台美也曾有很大的贸易逆差，当时政府就是大量采购，这模式未来也会出现，中国大陆会更认真采购美国东西，其他改变应该很少。

台美关系部分，许信良认为，在台湾关系法的架构下，过去40年来台湾有自己的地位，中国大陆的一中原则和美国的一中政策不一样，维护台湾现状，是美国一中政策最基本精神，只要台湾不要挑战中国大陆底线，美国会支持台湾维持现状，也不容许大陆改变台湾现状。

许信良说，台湾不要担心被美国出卖，但也不要希望美国对台湾特别好，“不可能的”。他说，美国可能卖更多武器给台湾，但他不认为那有很大好处。

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