中国外交部介绍习特会情况：达成多项共识

（联合早报网讯）据中国外交部网站消息，中国国家主席习近平和美国总统特朗普进行了超过七个小时的深入交流，就中美关系和共同关心的重大国际地区问题交换意见，达成了多项重要共识。

当地时间2017年4月7日，中美元首会晤结束后，中国外交部长王毅向媒体介绍了会晤情况。王毅表示，这次会晤是美国新政府就职以来中美元首首次面对面沟通。双方认为这次中美元首会晤是积极和富有成果的。会晤为中美关系发展奠定了建设性基调，指明了双方共同努力的方向。

两国元首介绍了各自治国理念和正在推进的内外政策议程，增进了相互了解，建立了良好的工作关系和个人友谊。双方对此都作出高度评价。

双方讨论了中美总体关系。习近平强调，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利，合作是中美两国唯一正确的选择。特朗普表示，美中两国作为世界大国责任重大。双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。

双方商定了两国高层交往计划。应习近平邀请，特朗普将于今年年内对中国进行国事访问。双方责成两国工作团队共同努力，以推动访问取得丰硕成果。两国元首同意通过会晤、通话、通信等方式继续保持密切联系。

双方宣布建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制。会晤期间，双方启动了外交安全、全面经济两个对话机制，重点讨论了机制运作方式和工作重点。双方同意尽早启动其他两个对话机制。双方将开展各领域其他级别的对话接触，鼓励各部门加强交流合作。

双方就经贸问题进行了深入讨论。中方强调，中美经贸关系本质是互利共赢的，双方已相互成为第一大贸易伙伴国，两国人民都从中受益良多。对中美经贸关系中存在的一些问题，双方应本着平等互利原则，扩大在能源、基础设施建设等领域务实合作，相互开放市场，推动两国经贸关系更加平衡发展。双方同意将在贸易投资领域深化务实合作，同时妥善处理经贸摩擦，以取得互利互惠的成果。

双方愿加强两军交往，深化执法司法、网络安全、追逃追赃、非法移民、卫生等领域的合作。双方同意采取更多实际举措，进一步拓展中美人文交往，扩大两国人民往来，不断夯实中美关系的社会基础。

王毅表示，双方同意共同努力，扩大互利合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧。中方重申了在台湾、涉藏问题上的原则立场，希望美方在中美三个联合公报和一个中国政策基础上予以妥善处理，防止中美关系受到干扰。中方并重申了在南海问题上的原则立场。

双方还就其他重大国际地区问题交换了意见。在朝鲜半岛核问题上，中方重申坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。中方将继续全面执行联合国安理会涉朝决议。中方介绍了解决朝核问题的“双轨并行”思路和“双暂停”建议，希望找到复谈的突破口。中方重申反对美方在韩部署“萨德”反导系统。双方确认致力于实现半岛无核化目标，同意就半岛问题保持密切沟通与协调。双方还同意拓展在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作。

王毅表示，通过这次会晤，两国元首为中美关系发展指明了方向，作出了规划。中方愿同美方一道努力，按照两国元首会晤的精神和共识，加强高层交往和对话，在互利互惠基础上拓展合作，在相互尊重基础上处理敏感问题，推动中美关系取得更大发展，更好地造福两国人民和世界人民。

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