中石油等近30家央企已制定雄安发展策划

（联合早报网讯）中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。据中共党媒《人民日报》报道，中共央企纷纷响应，表示将以实干抓住历史赋予的使命和机遇，争做雄安新区建设的排头兵。截至目前，已有中国石油、中国大唐、神华集团等近30家央企结合自身业务特点，制定相应的发展策划，展开前瞻性研究，推进建设服务新区的相关工作。

中船重工宣布，集团已将七大动力产业注入旗下的保定风帆股份，重组后的中国船舶重工动力股份公司将扎根保定。中船重工4月6日还专门召开党组会，研究通过了出资设立中船重工智能船艇飞机有限公司并将产业落户河北海洋装备科技产业园的议案。

新兴际华集团作为创办于河北的央企，目前四大业务板块都已在河北省多个地区设立生产和服务型企业。新兴际华负责人表示，服务雄安新区建设，集团将依托应急产业板块，在新区大力布局应急产业和延伸业务。国机集团明确，将在新区培育发展未来具有较大增长潜力的高端智能制造装备、绿色新兴产业装备、金融与投资等新兴业务。

中国铁建负责人告诉记者，作为一支听党指挥，召之即来、来之能战、战之能胜的铁兵队伍，中国铁建始终与祖国发展同频共振，从未缺席任何重大历史阶段和国家工程。中国铁建将深度参与雄安新区建设，充分发挥规划、设计、施工、监理、运营、投融资、装备制造、物流贸易完整产业链的优势。新兴际华集团表示，将依托铸管产品，积极投身于雄安新区地下管网项目和城市综合管廊项目，参与海绵城市管网建设。中国建筑宣布，将以企业最高端资源、最优秀产能全面对接新区规划建设需求，并在机构设置、资金投入、工作机制等方面尽快谋划。

中国石化有关负责人介绍说，多年来，中国石化与河北省保持密切合作，在雄县开发地热资源，推动形成了国内闻名的“雄县模式”，促进了清洁低碳、安全高效的现代能源体系建设。今后，中国石化将继续加大地热能开发利用的投入力度，擦亮绿色低碳品牌，更好地服务新区建设、造福新区人民，为打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市贡献更大力量。

中国联通宣布，将切实履行北方地区主导通信运营企业责任，为推进雄安新区建设做好服务支撑保障。坚持高规格，将雄安新区服务保障工作列为集团公司层面的重大任务，成立中国联通雄安新区服务保障工作领导小组；坚持高标准，雄安新区网络通信基础设施、信息应用规划将立足高起点；坚持高效率，统筹集团与下属分公司的力量，全力做好与新区的对接服务工作。

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