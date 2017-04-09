调查显示：中国七成80后90后有房 全球比例最高

（联合早报网讯）英国汇丰银行一项调查发现，中国七成“千禧一代”名下有房，比例居全球首位，而无房者中，91%今后5年内有购房计划。

据东方网报道，在西方，“千禧一代”又称“Y世代”，大致相当于中国的“80后”和“90后”。

英国广播公司6日报道，汇丰银行对全球九个国家约9000名“千禧一代”进行调查。结果显示，中国“千禧一代”有房比例最高，达70%。其余国家排名如下：墨西哥（46%）、法国（41%）、美国及马来西亚（均为35%）、加拿大（34%）、英国（31%）、澳大利亚（28%）和阿联酋（26%）。

调查还发现，所有无房青年中，有83%表示今后5年内要买房，其中墨西哥和马来西亚年轻人购房欲望最大，94%无房者要买房，紧接着是中国无房青年，达91%。法国无房青年对房产重视度不高，只有69%有购房打算。

报道提到，到2020年，中国男性将比女性多3000万。中国家长普遍认为，儿子有房更好找对象。

许多“千禧一代”买不起房，房价上涨速度远超工资上浮速度。按照国际货币基金组织数据，2016年英国房价上涨7.5%，而今年工资预计将微涨1.9%。

调查说，阿联酋有房青年依靠父母买房的比例最高，达50%；墨西哥和中国紧随其后，分别为41%和40%。

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