保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被查

（联合早报网讯）据中纪委通报，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

公开资料显示，项俊波，男，1957年1月出生，重庆人。1985年毕业于人大财政系。1996年至2004年在国家审计署工作。随后调任央行副行长，农行行长、党委书记、董事长。2011年10月起担任保监会主席、党委书记。

就在落马前三天，项俊波还公开露面参加活动。4月6日，中国保监会与中国地震局签订战略合作协议，项俊波和中国地震局局长郑国光在签约仪式上致辞并为中国地震风险与保险实验室揭牌。

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