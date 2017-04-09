柯文哲炮轰新加坡是金丝雀；香港没自由灵魂

（联合早报网讯）（台北综合讯）继一句“香港很无聊”引起哗然后，台北市长柯文哲向亚洲国家开炮，指泰国政变至今没有选举，马来西亚的种族宗教政党问题无法克服，新加坡则是“住在鸟笼里的金丝雀”。

谈到香港，柯文哲加码抨击它“自由的灵魂都没有”“有什么好羡慕？”

综合东森新闻云、台湾苹果日报等报道，柯文哲今天（9日）应《新新闻》杂志邀请到诚品书店发表演讲，会上分享他刚完成的东南亚考察之旅心得。

他在会上说，通过此行他发现，台湾的多元开放已经成为亚洲的标竿，“我去东南亚的时候他们对台湾多羡慕，2014那场选举他们看了好羡慕，都问我你们是怎么选赢的。”

他接着批评，泰国政变已经三年多了，还没有选举，政府直接指派谁当领导人；马来西亚华人与马来人的冲突，牵涉到种族宗教，“种族宗教政党全部混在一起，都没办法克服”；新加坡就不用讲了，“住在鸟笼里的金丝雀”；他到了印度，看到印度教跟伊斯兰教的问题根本没办法解决。

至于香港，柯文哲说：“香港不是只有小，连选举都没有，有什么好羡慕。自由的灵魂都没有，连选举的自由都没有”。

这番话很快被在座的港人反呛。香港“民主思路”理事黄梓谦在观众提问环节中反驳，香港确实没有民主，但是有自由、有灵魂，否则就不会坚持寻找如何突破民主，民主思路组团访台就是想学习。他强调，香港虽然没有民主，但是香港的从政者都会用最民主的方式对待选民。

黄梓谦继指，香港有许多年轻人推动文化旅游，他们甚至邀请柯文哲到香港去，带他看普通游客看不到的香港，看香港的文化与历史，了解香港不是没有灵魂、没有思想的小岛；柯文哲整场演讲中提到亚太地区许多地方都没有台湾好，这个概念是错的。

他强调，各个地方都有强项，未来是亚洲的时代，大家应该合作，互相学习，谁谦虚，谁的发展就快。他在听完柯文哲的演讲后，感想是要多了解，要学习。

他最后反击，民主与管制是两个概念，他10年前访台，台湾大学毕业生的薪资水平是2万5000元（新台币，1147新元），今天是2万6000元，台湾到底发生什么事造成10年来收入都一样，房价却涨得这么厉害？政治人物有没有解决这些问题？民主固然重要，但是民主要怎么样转化为管制？

柯文哲回应时态度转圜称，台湾的国际化远远落后于香港，GDP只有新加坡的一半，经济成长是台湾的问题，台湾现在在吃老本，经济问题是要思考的。他还讚黄梓谦“讲得都对啊”。

黄梓谦是香港政治人物，曾参加去年的立法会选举。他会后受访时直言，柯文哲是政治人物，说话应该要谦虚一些；香港年轻人释出善意邀请柯文哲到港一游，带领他去一些观光客不会去的地方，至今也未获回应。

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