北京国安：举报间谍最高奖励50万元人民币

（联合早报网讯）北京市国家安全局制定的《公民举报间谍行为线索奖励办法》10日正式实施。根据奖励办法，公民举报间谍行为，对侦破间谍案件起到重要作用的，最多可获奖励50万元（人民币，下同）。而诬告他人也将受到法律制裁。

报道指，随着中国改革开放的深入，对外交往明显增多，出入境人员逐年递增。境外间谍情报机关和其他敌对势力也借机加紧对中国进行政治渗透、分裂颠覆、情报窃密、勾连策反等破坏活动。还有一些人出于个人私利，出卖国家利益，给境外间谍情报机关以可乘之机。北京作为首都，是境外间谍情报机关和其他敌对势力对我中国进行渗透、颠覆、分裂、破坏和窃密等活动的首选地。

基于以上原因和背景，反间谍侦查工作急需创新工作方式和工作方法，广泛发动群众，激发群众维护国家安全的积极性和自觉性，逐渐构筑起反奸防谍的钢铁长城。

市民若发现或知悉间谍行为线索，目前可通过三种形式举报：一是拨打国家安全机关“12339”举报电话进行举报；二是通过信件向国家安全机关举报，邮寄地址为：北京市东城区前门东大街9号，邮编：100740；三是直接到国家安全机关举报，在北京市东城区前门东大街9号有专人接待。

举报间谍行为线索后，北京市国家安全局经过核查后将根据该线索的作用、效果等进行评定，分三级进行奖励，分别给予10万至50万元、5万至10万元、1万至5万元奖金。举报人可自接到奖励通知之日起90日内，凭本人身份证明直接领取，也可委托他人代领。

因举报间谍行为线索，公民或者其近亲属的人身安全面临危险的，可以向国家安全机关请求予以保护。未经举报人同意，在查证、宣传、奖励等工作中不得披露举报人的相关信息。

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