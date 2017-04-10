吕秀莲：习特会台湾非主菜 可喘口气

（联合早报网讯）台湾前副总统吕秀莲9日说，习特会未把台湾问题列为主菜，台湾人总算可以喘一口气，下一次习特会应该会在年底才举行，这期间是台湾最好的契机，大家应该有创意地讨论台湾前途。

台湾中央社报道，吕秀莲透过脸书总结对习特会的观察。她说，美国总统特朗普在宴请中国国家主席习近平时，下令轰炸叙利亚，一边请客，一边打仗，特朗普谈笑用兵，令人刮目相看。

吕秀莲说，外界原本担心习特会，美中两强把台湾问题夹进去，对台湾有损伤，现在暂时鬆一口气，因为美中迫切要谈的问题太多，台湾问题不是主菜，也让台湾稍微可以休息。

她说，习近平邀特朗普国是访问，应该会是在今年年底，给台湾有点时间想一想，世界局势变化大，台湾何去何从，台湾难道不能比较积极、有创意想想如何开创台湾的前途？

吕秀莲认为，习近平在今年秋天会完成十九大会议后，会正式欢迎特朗普；到时台湾还是像这次一样胆战心惊，怕被出卖吗？人家没有谈台湾问题，台湾就觉得零意外、就很满意吗？还是要想想如何走自己的路？

她重申，希望大家响应她推动的和平中立公投，用公民投票让台湾向全世界宣布，台湾要拒绝战争，希望维持永久的和平中立。

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