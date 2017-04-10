卡纳瓦罗：中国足球每一天都在进步

（联合早报网讯）意大利球队前著名后卫、天津权健主帅卡纳瓦罗（Fabio Cannavaro）昨天（9日）说，跟自己三年前执教中超俱乐部相比，中国足球的进步非常明显，“可以说，这三年来每一天都在进步。”

据新华社报道，卡纳瓦罗执教的天津权健当天在中超第四轮主场以1比0战胜延边富德队，他在赛后新闻发布会上说，权健是本赛季的中超“升班马”，经过这几轮的比赛，球队深切体会到，踢中超的困难程度跟中甲是无法相提并论的。他说，中超的球队，不管是积分榜靠前还是后面的球队，都不好对付，这要求我的球队要更好地去管理、控制比赛，目前我对球队的表现还是很满意的。

联赛四轮过后，权健取得2胜1平1负的战绩，积七分暂列积分榜第七。

卡纳瓦罗三年前曾执教广州恒大队，对中国足球的变化有深刻的认识。他说：“跟三年前相比，中国足球的变化非常大，可以说每一天都在进步。我很幸运能在中国执教，我不知道以我的能力能为中国足球的进步做多大贡献，但我会努力。”

卡纳瓦罗也说，越来越多的中国俱乐部选择国外大牌教练执教，这反映了中国足球想往更高水平发展。他相信，这些教练能带来欧洲顶级俱乐部的执教和管理经验，让中国足球受益。（联合早报网编辑：王纬温）

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