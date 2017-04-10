中国海军在亚丁湾营救遭海盗劫持的外籍货船

（联合早报网讯）中国海军护航编队当地时间9日上午，在亚丁湾海域营救一艘遭海盗劫持的图瓦卢（Tuvalu）籍货船。这是中国海军首次在亚丁湾、索马里海域营救遭海盗登船袭击的外籍船只。

中国军方人士认为，这显示出中国军力的增加对维护地区和世界和平稳定是一个福音，而不是威胁。

解放军报旗下媒体“军报记者”官方微博9日发布的消息指出，当地时间8日下午5时许，正在亚丁湾、索马里海域执行护航任务的第25批护航编队接到英国海上贸易组织通报：图瓦卢籍OS35号货船于亚丁湾索科特拉岛西北海域遭到海盗劫持，海盗数量不明，一艘海盗小艇靠泊货船。

据报道，中国海军护航编队“玉林舰”立即向其高速机动。8日午夜时分，玉林舰抵达被劫货船附近海域，立即采取舰艇绕行、舰载直升机绕飞等方式，使用高倍望远镜、红外设备等观察手段查明情况，并与船员取得联系，确认所有船员均在安全舱躲避，但船上海盗活动情况不明。

9日凌晨，玉林舰发起营救行动；16名特战队员在中国海军舰载机空中掩护下乘小艇陆续登上OS35号，迅速将19名船员解救出安全舱。

目前船上19名船员均已置于中国海军的安全保护之下，中国特战队员正对该船实施全面搜查，排除海盗安全威胁。

另一方面，海军军事学术研究所研究员张军社指出，近一段时期亚丁湾海域海盗劫持船只事件频发，这表明国际社会有必要继续在亚丁湾、索马里海域进行护航。

他说，这同时也说明，随着中国军力的增长，中国军队为国际社会提供公共安全产品的能力不断增加，中国军力的增加对维护地区和世界和平稳定是一个福音，而不是威胁。

据报道，自2008年派出首批护航编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航行动以来，中国海军共派出26批舰艇编队执行护航任务。截至本月9日，共完成1029批、6337艘船舶的护航任务。（联合早报网编辑：王纬温）

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