李克强：要严防金融风险及腐败 严查“小金库”等财政资金违法行为

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。

据路透社今天报道，中国政府网昨天刊登李克强在国务院第五次廉政会议上的讲话，强调要严肃财经纪律，要严厉查处“小金库”和截留挪用、骗取套取、贪污侵占财政资金等违法违规行为，着力整治公款私存吃利息和用于投资理财谋私利等违规行为。

李克强说：“当前，金融领域存在不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险，金融违法违规和腐败行为时有发生”“对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤。”

在财政资金的使用方面，李克强指出，加大力度清理盘活沉淀的财政资金，对收回的存量资金要加快安排使用，避免形成“二次沉淀”；进一步提高专项资金统筹使用效益，特别要支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点。

此外，要加快建立健全科学规范透明的专项资金分配管理办法，严控新设专项转移支付项目，加快专项资金清理整合，大幅压缩小散低效的专项资金，避免资金使用“碎片化”。

同时，加大财政支出优化整合力度，重点清理常年安排、用途固化的支出；中国各级政府要坚持过紧日子，中央部门要带头，今年一律按不低于5%的幅度压减一般性支出，决不允许增加“三公”经费。

另一方面，要加强国资国企的监管，把管资本为主和对人监督结合起来，坚决防止贱卖国资、违规交易和利益输送等违纪违法行为，决不允许把国有资产装进“私人口袋”。

此外，要完善企业对外投资决策机制，抓紧制定海外投资经营行为规范，严防国有企业境外投资经营中的资产流失；对企业在境外的投融资、产权变动、资金管控等逐步实现常态化监督。

李克强说：“国有资产不是任人宰割的‘唐僧肉’，国企国资走出去，监管必须及时跟出去，坚决防止企业走出去后成为‘脱缰的野马’。”

此外，要加强保障房建设资金、农村危房改造补助资金监管，坚持专项管理、专款专用，不得截留挤占挪作他用，使惠民资金和项目真正发挥效用。对冒领克扣拖欠农村危房改造补助资金，向农户索要回扣、手续费等行为，要坚决查处。

李克强说：“目前一些地方建成的保障房出现闲置，还有的将保障房建设资金用于人员支出和办公经费、购置交通工具等。这不仅是一种浪费和腐败，也严重影响住房困难群众的基本民生保障，不利于房地产市场稳定健康发展。”

李克强也强调，今年要抓紧制定国务院部门权力和责任清单，除涉及重大安全和公共利益等事项外，行政审批事项原则上都要依法依程序取消；扩大市场准入负面清单试点。加快制定工商登记前置审批事项清单和企业设立后的经营许可清单。

中共中央政治局上年末召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成；2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。中央纪委昨天则发布消息说，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。（联合早报网编辑：王纬温）

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