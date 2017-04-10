港海关中上环捣冒牌货地摊展销仓

（联合早报网讯）香港中上环区假日聚集大批外佣，被南亚帮冒牌货集团视为“专户”销售对象，香港海关人员昨早展开行动，在该区捣破三个地摊及三处展销仓，检获2700件冒牌衣物，总值23万元（港元，下同，4.17万新元），行动中拘捕包括持“行街纸”的七名南亚裔男女。

据香港《星岛日报》今天报道，海关版权及商标调查（行动）课监督方永佳指出，每逢假日，不法分子在中、上环女佣聚脚地点，摆设地摊销售冒牌货，包括运动鞋、背囊、衣服、手表及太阳眼镜等。此外，他们也在附近商住大厦单位经营冒牌货展销仓，以女佣为销售对象，通过熟人介绍方式带往展销仓选购；他们不会招呼香港本地人及外籍游客。

经个多月调查，海关人员昨早展开突击搜查，在中、上环截获三档流动地摊，起出100件冒牌货，同时搜查附近三个展销仓，再搜获2600件冒牌货，全部总值23万元。行动中，关员拘捕六男一女（他们年龄介于33至48岁），均为南亚裔人士，其中一人为负责人，据知有两人属免遣返声请的持“行街纸”人士。

方永佳说，该集团只在周末、周日及公众假期开工，展销仓门外装有“天眼”监视，而此次缉获的冒牌货，每件货品以百余元居多，彷真度不高，料来自中国大陆。（联合早报网编辑：王纬温）

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