山水水泥称济南办公楼遭前高管团伙非法占领 董事被袭

（联合早报网讯）正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团今天称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，公司几位董事被宓敬田等人打伤。此外，在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。

路透社引述山水水泥说，刚过去的周六（8日），公司董事合法进入并试图收回山东山水位于济南的办公楼时，被由宓敬田及其团伙指挥和组织的大量不明身份人员，在办公楼对开的空地限制人身自由超过两小时，其后公司董事只能在济南警方的协助下离开。

此外，几位公司董事被宓敬田指挥和操纵的不明身份团伙打伤；及遭受到“被禁止/受管制武器”攻击；董事目击宓敬田及其操纵的不明身份团伙使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。

山水水泥说，鉴于宓敬田及其团伙进行的上述行为已构成犯罪及就公司正在与济南市政府的商谈，公司将要求济南市政府及长清区政府对非法占领及犯罪行为进行调查，并通知公司调查结果。此外，公司将委任中国和香港的法律顾问，以采取针对宓敬田及其团伙就彼等非法占领和犯罪行为采取法律行动。

该公司指出，将依靠济南当地政府，在济南警方的协助下收回山东山水位于济南的办公楼，并将尽最大努力维护山东山水的正常营运。

据报道，宓敬田等多名人等今年稍早被山东水泥免除他们在山东山水的职务。山水水泥股份自2015年4月中起停牌至今。（联合早报网编辑：王纬温）

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