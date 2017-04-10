中国3000米级水下机器人在南中国海完成海试

（联合早报网讯）中国交通运输部烟台打捞局今天（10日）透露说，该局承担的3000米级水下机器人海试任务9日晚成功结束，标志着中国救捞系统已具备3000米级深水救捞能力。

中新社引述上述打捞局官员称，9日傍晚6时20分，该局3000米级水下机器人为期五天的海试任务圆满结束。此次海试，水下机器人最大下潜深度为2951米。

4月5日，水下机器人设备起航，前往南中国海预定海试地点。6日和7日，水下机器人先后两次下水，下潜最大深度分别为1180米和2951米，并进行了出笼飞行，成功检测了设备的耐压性和稳定性。

8日，水下机器人进行第三次下水，当水深至2735米时，成功到达海底。此外，水下机器人还飞离脐带缆管理系统，进行了600米的水下飞行。

随后技术人员对水下机器人主要传感器、辅助设备、机械液压系统、通信传输及自动控制系统等进行了测试，所有性能和参数一切正常。

8日傍晚6时30分，水下机器人完成全部测试项目后返回水面，并于晚上8时顺利出水。

据了解，烟台打捞局3000米级水下机器人是中国国家重点投资装备，主轴功率200马力，作业深度3000米，可在海底三节流速情况下保持对海底10厘米的定位精度，可胜任3000米以内各种深水救捞搜寻和海洋工程作业任务。（联合早报网编辑：王纬温）

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