美航母驶向朝鲜 中国官媒：非常不厚道

（联合早报网讯）中共中央机关报《人民日报》旗下微信公众号“侠客岛”今天发表评论说，美国航空母舰卡尔文森号驶向朝鲜，在叙利亚事件后“来得有点快”，而且“非常不厚道”，但这是常态，中国“见招拆招吧”。

该评论说，先前预测美国向叙利亚发射导弹，往后的事会“更精彩”。但卡尔文森号驶向朝鲜就印证了这一预测，“来的有点快”。

该评论认为，美国总统特朗普下令攻击叙利亚，是“出于美国国内政治斗争的需要”。特朗普如今受制于纷杂的政治斗争，以至于施政步履维艰，因此非常迫切地需要一个甚至若干个外交上的胜利，巩固自己的政治地位。

该评论也指出，朝鲜显然会比叙利亚更复杂。面对孤立和制裁，朝鲜保持了基本军事实力完整，尤其有着足够的“还手能力”。但美国目前在东亚的军事实力，加上日韩也不够形成“一击必杀的打击能力”。只要给朝鲜留下一丝还手能力“会发生什么呢？可以尽情想像”。

此外，该评论说，卡尔文森号航母的动作若被解读为“吓唬”是不对的，因为朝鲜的举动正一步步逼近美国的底线，美国不顾盟国利益片面行动，也是“合理的假设”。

评论预测，美军若对朝鲜发动攻击，绝无可能只是“有限的”或“斩首”而已，而是不顾一切的以摧毁朝鲜政权为目标的全面进攻。届时受害国依程度排名，将是朝鲜、韩国、日本、中国和美国。

评论文末中称，这个时间点上美国航空母舰又来了，“非常不厚道”。但对中国而言，“这才是常态，见招拆招吧，拆得合适了，中美之间就又合作了”。（联合早报网编辑：王纬温）

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