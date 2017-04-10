港议员田北辰宣布退出新民党

（联合早报网讯）香港立法会议员田北辰今天宣布退出新民党，并指很遗憾地宣布再次退出所属政党，承认不得不在这方面作出反思。他也形容与主席叶刘淑仪“朋友不一定做到政治上的好拍档”。

据明报新闻网报道，田北辰今早召开记者会做出上述宣布。他说，在2011年与叶刘一起创立新民党，当时很多人认为他们两人很有主见，将会“火星撞地球”，但就着性格上的冲突，“火星撞地球并无发生”，仍然认为叶刘是“坦率得可爱，坚持得可敬”。

田北辰也称，“朋友不一定做到政治上的好拍档”，坦言与叶刘有分歧及在很多事情上有不同看法。

他说，这几年分别经历过两次立法会及区议会选举，每一次均思考是否做到从政初衷，“如果继续留在新民党，以几年的成绩比较容易巩固支持，但需要在自己理念上作出妥协”。

他也指出，选择一个负面影响最小的时间退党，是因若在早前的特首选举中发生，对新民党及参选的叶刘有比较大的影响。今天作出决定，可在距离议会选举前，多些时间让自己及新民党计划将来工作。

继退出自由党后，此次第二次退党，田北辰说，自己必须好好检讨，并形容是“因误会而结合，因了解而分开”，而从政愈久对自己了解愈深，发现自己是讲原则重要过讲交情的人，因此“上中下、左中右、全方面都可能得罪”。

他也说，早前听到政制及内地事务局长谭志源称与候任特首林郑月娥步伐不同，让他有所感触，抱这种心态走政治路会非常孤独，难找到志同道合的人。但他引用《问我》歌词说：“面对世界一切，哪怕会如何，全心保存真的我”。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅