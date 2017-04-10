李明哲妻扬言将升高救援行动

原定今午飞赴中国大陆探视遭调查的丈夫，台胞证却在临行前被注销，台湾民进党前党工李明哲的妻子李净瑜批评北京政府采取“不堪入目的小动作”阻止她入境，并表明拒绝透过私下管道解决问题，扬言升高救援行动，集结国际组织扩大抗议声势。

在台湾人权促进会成员陪同下，李净瑜原定今天下午1时许搭乘中国国际航空公司CA186航班，直飞北京，抵京后计划拜会国台办、检察院。但就在航班起飞前三小时，原本派员随行的海基会告知，李净瑜台胞证被注销，无法登机。

李净瑜到柜台办理登机不果后在桃园机场出境大厅召开记者会，对北京当局的举措感到“意外、震惊和难过”。她以微弱的声音说：“我一个弱女子去探视，中国政府有需要用这样强大的力量来阻止吗？阻止的动机、企图何在？这说明北京扣留李明哲完全出于政治动机。”

李净瑜也表明，拒绝透过非正式管道与大陆私下谈判，因为“我不想我们继续被掮客绑架”。大陆国台办昨天发消息称已透过“有关团体”转交李明哲亲笔信给家属，此人据指是国民党政策会执行长蔡正元前特助李俊敏。李净瑜昨晚表示，她在3月31日已发表声明，在她未当面见到李明哲前，对李明哲发表的供辞与陈述，“我一概不予承认”。李净瑜今天也表示，未收到李明哲亲笔信。

李明哲现为非政府组织工作者，致力于大陆民间社会发展，并关注大陆人权议题。他自3月19日从珠海入境大陆后音讯全无，国台办3月29日证实，李明哲因“涉嫌从事危害国家安全活动”被调查。

台湾民进党政府随即呼吁大陆放人，李明哲妻李净瑜则在4月4日第二度召开记者会，宣布今天飞赴北京营救丈夫，结果因台胞被注销无法成行。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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